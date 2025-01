Angola: MIREMPET projette créer une plateforme pour le développement durable

Luanda — Le Ministère des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz (MIREMPET) entend créer prochainement une plateforme de dialogue intergénérationnel, pour soutenir la matérialisation du futur développement durable du secteur, a annoncé vendredi, à Luanda, le titulaire du portefeuille, Diamantino Azevedo.

Pour mettre en oeuvre cette plateforme, qui s'inscrit dans le cadre du Plan National de Développement (PDN) 2023 - 2027, MIREMPET a réuni aujourd'hui plus de 100 anciens managers de ce secteur, pour partager les expériences du passé et les réalisations du présent et du futur, en près de 50 ans d'indépendance nationale.

A l'occasion, le ministre a reconnu les réalisations des anciens salariés et a souligné que de nombreux retraités ont participé à la création des structures embryonnaires du secteur, ce qui a permis le développement croissant de l'industrie nationale, en préservant l'importance d'une transition générationnelle affirmée et harmonieuse.

Selon Diamantino Azevedo, la réunion vise à créer une plate-forme de dialogue intergénérationnel qui unit l'expérience passée aux réalisations actuelles pour matérialiser les aspirations futures en matière de développement durable.

Le ministre a ajouté que la réunion vise également à recueillir des idées, des analyses et des leçons apprises au fil des années, pour contribuer à la gestion responsable et durable des ressources minérales.

Il a également souligné que l'objectif est de construire des ponts durables entre les différentes générations de dirigeants, en promouvant des synergies capables de dynamiser et de consolider le développement des secteurs des ressources minérales et du pétrole, qui constituent « l'épine dorsale de l'économie nationale ».

Le ministre Diamantino Azevedo a rappelé que le monde est en train de changer, avec des défis liés à la transition énergétique et aux constantes perturbations géopolitiques, et l'engagement de l'Angola est d'adopter de nouvelles exigences mondiales, en développant des stratégies pour que le pays soit compétitif et innovant dans la gestion de ses ressources naturelles.

Pour cette raison, a-t-il poursuivi, le plan permet l'échange de vues sur la durabilité environnementale et sociale, la diversification du secteur, l'innovation et la compétitivité, la formation et l'autonomisation du personnel et des techniciens nationaux.

Le ministre a réitéré que le secteur continue de se concentrer sur le développement d'entreprises de contenu local et l'établissement de partenariats stratégiques pour attirer les investissements, ainsi que sur le transfert de technologie et de connaissances.