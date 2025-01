Tunisie: Pourquoi - Attention aux délinquants

Décidément, les délinquants prennent tous les jours encore plus d'assurance et ne reculent plus devant rien, en témoignent les derniers événements survenus à Kairouan.

Avec audace et sans peur, ils s'attaquent en plein jour -- et sans se cacher -- à des commerces et n'hésitent pas à racketer les clients. On se croirait en plein dans des films où les bandits ont pignon sur rue. Mais heureusement que les forces sécuritaires sont sur le qui-vive et se montrent à la hauteur de leur tâche. Cela n'empêche qu'il doit y avoir des actions en amont pour traiter ce phénomène qui risque de s'aggraver si on n'y prend pas garde.