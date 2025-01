Tunisie: Développement régional à Kairouan - Toujours dans l'attente d'une approche intégrée

Malgré sa position géographique avantageuse, Kairouan peine à attirer les investisseurs. Pour inverser cette tendance, il est impératif de se pencher le plus rapidement possible sur l'engagement de projets de développement spécifiques à la région.

Située au centre de la Tunisie, la région de Kairouan occupe une place stratégique grâce à son patrimoine culturel, son histoire prestigieuse, et ses atouts naturels. Cependant, malgré son potentiel, Kairouan fait face à des défis structurels qui freinent son développement.

Kairouan, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, est un véritable joyau culturel et historique. Sa médina, ses mosquées, notamment la Grande Mosquée de Kairouan, et ses souks attirent des milliers de visiteurs chaque année. Ce patrimoine unique offre des opportunités considérables pour développer le secteur du tourisme culturel. Pourtant, le manque d'infrastructures modernes et une gestion touristique parfois inefficace limitent l'exploitation optimale de ces richesses. Pour surmonter ces obstacles, des investissements dans la restauration des sites historiques, le développement des circuits touristiques et la promotion internationale de Kairouan sont indispensables.

Une agriculture à valoriser

Il faut reconnaître que l'agriculture reste l'un des piliers économiques de la région de Kairouan. Les plaines fertiles permettent la production de céréales, d'olives et de légumes. Cependant, la région est régulièrement confrontée à des problèmes d'accès à l'eau et fait face aux changements climatiques qui affectent les rendements agricoles. Pour promouvoir un développement durable, il est crucial d'adopter des solutions innovantes comme l'irrigation goutte-à-goutte, la diversification des cultures, et la valorisation des produits locaux à travers la transformation industrielle. Des initiatives visant à créer des coopératives agricoles pourraient également renforcer les capacités des agriculteurs.

Un potentiel industriel inexploité

Malgré sa position géographique avantageuse, Kairouan peine à attirer des investissements industriels majeurs. Les zones industrielles existantes manquent souvent d'infrastructures modernes et de connectivité. De plus, la centralisation administrative nationale décourage parfois les initiatives locales. Pour inverser cette tendance, il est impératif d'améliorer les infrastructures routières et ferroviaires, de créer des incitations fiscales pour les investisseurs, et de renforcer les Partenariats Public-Privé (PPP). L'industrie agroalimentaire, basée sur les produits agricoles locaux, constitue un secteur porteur.

Défis sociaux et éducatifs

Le développement régional ne peut être complet sans s'attaquer aux défis sociaux et éducatifs. Kairouan souffre d'un taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes et les diplômés (plus de 20%). Les disparités entre zones rurales et urbaines en matière d'accès à l'éducation et à la santé sont également préoccupantes. Pour y remédier, des programmes de formation professionnelle axés sur les besoins du marché local sont nécessaires. En parallèle, le renforcement des infrastructures sanitaires et éducatives, notamment dans les zones rurales, est essentiel pour garantir un développement inclusif.

L'entrepreneuriat et l'innovation, leviers de croissance

Kairouan dispose d'un vivier de jeunes talents qui pourraient contribuer à son essor. Encourager l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs du numérique, de l'artisanat et de l'écotourisme, pourrait transformer la région. Des incubateurs et des espaces de coworking pourraient servir de catalyseurs pour les startup locales.

Le développement régional à Kairouan repose sur une approche intégrée combinant valorisation du patrimoine, modernisation des infrastructures, développement agricole, et inclusion sociale. Si les défis sont nombreux, les opportunités le sont tout autant. Avec une volonté politique forte, des investissements ciblés et une mobilisation des acteurs locaux, Kairouan pourrait devenir un modèle de développement régional pour tout le pays.