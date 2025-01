Tunisie: « Fashion Weak » de Don Pac - Une musique urbaine revisitée

«Fashion Weak», titre évocateur, provocateur et dans l'air du temps est signé «Don Pac» alias Malek Ben Halim de son vrai nom. L'artiste s'entoure de musiciens comme Jihed Khemiri (Pan J) ou Youssef Soltana. Ensemble, ils assurent un «Showcase» qui n'échappe pas aux festivaliers de la 10e édition des Journées musicales de Carthage, l'édition qui prend fin ce soir.

Du hip-hop, mélangé à de l'acoustique et de l'électronique, « Fashion Weak » séduit depuis sa présentation pour la première fois, il y a une année, à Tunis. L'artiste entraîne sur scène son public dans un univers qui lui est propre. Dans une évasion audacieuse, il explore, sans retenue, différents genres musicaux comme le reggae, la cumbia, du dub, de l'afromusique et principalement du hip-hop, et ce, d'une manière modernisée et urbanisée.

Les huit compositions qui constituent l'album « Fashion Weak » ont été entièrement conçues et arrangées par « Don Pac » en comptant l'enregistrement des instruments tels que la guitare, les percussions et les claviers. Dans une ambiance spontanée et dansante, le public exprime son enthousiasme, répète les textes et se laisse bouger par l'énergie scénique de Malek Ben Halim. Une connexion s'installe et un dialogue musical des plus édifiants se fait entre artistes sur scène et le public présent.

Don Pac est un artiste tunisien multi-instrumentiste, maniant la percussion, la batterie, la basse et la guitare. Musicien professionnel depuis 2014, il est également compositeur et arrangeur. Sa passion pour la musique a débuté en 2003 en tant que musicien amateur appartenant à la scène alternative tunisienne. Mélomane et autodidacte, il a évolué, influencé par des rythmes vibrants en provenance d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Cofondateur de « Gultrah Sound System », il a percé au sein de ce projet jusqu'en 2022. Sa soif de musique et de performance continue d'alimenter sa carrière de musicien professionnel, faisant de lui l'un des artistes les plus talentueux et polyvalents de sa génération.