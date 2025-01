Tunisie: Expatriés - Limassol se positionne pour Ali Youssef

Le club chypriote sur l'attaquant des Suédois de Hacken.

L'avant-centre du BK Hacken, Ali Youssef, 24 ans, serait sur le départ et proche des Chypriotes d'Apollon Limassol. Ce serait le second club du natif de Göteborg qui a gravi les échelons de Hacken, des U17 aux U19 avant d'intégrer l'équipe première. Alors qu'il était tout proche de rejoindre Malmö, il y a plus d'un an, Youssef, ex-international olympique, U20 et A (qu'il a découvert en 2021 avec un certain Sebastian Tounekti), était aussi dans les pensées de l'EST il y a quelque temps. Notons pour finir que l'engagement du joueur avec son équipe suédoise prend fin le 31 décembre 2025.

Boulifi convoqué avec la Squadra U16

Le Tuniso-Italien Youssef Boulifi, natif de 2009, a récemment été convoqué avec la Squadra U16. Passé par la prestigieuse académie de la Juventus Turin et formé à l'US Alessandria Calcio, CDF basé au Piémont, le milieu de terrain a ensuite pris son envol avec le Torino FC U16 avant d'être repéré par la direction technique des jeunes de l'équipe d'Italie. Aux décideurs de nos sélections des jeunes de jeter leur dévolu sans délai sur un joueur qui pourrait donner entièrement satisfaction à terme.

Skhiri bat Ben Romdhane

Un duel entre deux de nos « ambassadeurs » en Europe s'est déroulé dans le cadre de l'Europa League, 7e journée, du côté du Deutsche Bank Park de Francfort. Une opposition entre Ellyes Skhiri, dynamo de l'Eintracht, et Mohamed Ali Ben Romdhane, milieu offensif des Hongrois de Ferencvaros. Tous deux titulaires, Skhiri et Ben Romdhane ont tenu leur rang lors de cette empoignade, mais c'est finalement l'équipe allemande qui s'est imposée (2-0).

Jouini buteur

Du côté du Golfe à présent, l'ex-buteur du ST, Haythem Jouini, 31 ans, a porté les espoirs de Dibba Al Hisn des Emirats, signant le but de la victoire à un quart d'heure de la fin.

Cinquième réalisation de la saison pour l'ex-attaquant de l'EST, Tenerife, Al Ain, Arab Contractors, Tala'ea El Geish, Ahly Benghazi et le Stade Tunisien.