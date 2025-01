Tunisie: «In the Belly of the Whale» au 4e artT - Un voyage théâtral entre le pays et la Croatie

Ce projet théâtral réunit une formation composée d'artistes venant de divers horizons. Ensemble, ils incarnent des personnages aux multiples facettes, offrant au public une performance intense qui souligne la profondeur des questions abordées dans la pièce.

La Presse -- Un nouvel horizon se dévoile sur les planches avec «In the Belly of the Whale», une oeuvre audacieuse et empreinte d'humanité, signée Marwa Manai. Cette pièce, fruit d'une collaboration entre le Théâtre National Tunisien et le Théâtre National Croate de Rijeka, propose une réflexion poétique sur l'aspiration humaine à transcender les limites -- qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles. À travers ce projet, l'auteure et metteuse en scène invite les spectateurs à un voyage théâtral où l'introspection et l'ouverture sur le monde se mêlent de façon unique.

L'écriture de « In the Belly of the Whale » est nourrie par les récits de plusieurs écrivains contemporains, tels que Iva Papić, Dorotea Šušak, Samia El Amami et Mouna Ben Haj Zekri. Ces voix littéraires variées apportent une richesse de perspectives qui enrichit la pièce d'une dimension multinationale et transculturelle. Chaque auteur, à travers ses récits, explore le désir humain de franchir l'inconnu, une quête qui touche à la fois à l'intime et à l'universel, à l'individuel et à la collectivité.

Ce projet théâtral réunit une formation composée d'artistes venant de divers horizons : Sonia Zarg Ayouna, Nadia Belhaj, Thawab Aidoudi, Allam Barakat, Mario Jovev, Serena Ferraiuolo et Edi Ćelić. Ensemble, ils incarnent des personnages aux multiples facettes, offrant au public une performance intense qui souligne la profondeur des questions abordées dans la pièce. L'alchimie qui naît de cette collaboration d'acteurs venus de différents horizons culturels met en lumière la force de la pièce, qui dépasse les frontières géographiques pour toucher à des préoccupations humaines communes.

Le synopsis de la pièce pose des questions existentielles : «Entre hier, aujourd'hui et demain, il y a l'éternité. Et de toute éternité, les humains ont cherché à franchir les barrières. Ils ont creusé des tunnels, bâti des ponts, construit des navires et des avions, et même bravé l'espace. Mais reste une barrière à franchir, et elle ne tient qu'à un fil». Cette oeuvre se veut un miroir de notre époque, où les frontières, tant physiques que psychologiques, sont constamment remises en question.

Pour ce premier cycle, le Théâtre Le 4e Art de Tunis accueillera les premières représentations de la pièce, avec une première hier, suivra une seconde le samedi 25 janvier à 19h00, suivie d'une autre le dimanche 26 janvier à 17h00. Ces représentations offrent au public une expérience qui va au-delà des frontières culturelles. L'oeuvre, en croisant les influences tunisiennes et croates, fait émerger des thématiques universelles qui résonnent dans toutes les sociétés, tout en proposant une réflexion collective sur la notion de liberté, de résistance et d'identité.

Il fallait une metteuse en scène atypique pour cette entreprise et Marwa Manai, qui se distingue par son audace artistique et son engagement intellectuel, a relevé le défi. Elle, qui titille les contours du théâtre moderne à travers des créations telles que «au nom du père», «Untitled» et son projet interactif «Ancraje», interroge les grandes thématiques de l'identité, de la résilience et des connexions humaines.

Diplômée de l'Université de York, elle fusionne avec brio l'écriture, la mise en scène et la pédagogie, poussant toujours plus loin les limites de son art.

Avec «In the Belly of the Whale», elle invite le public à vivre bien plus qu'une simple pièce de théâtre : une expérience sensorielle et intellectuelle qui mêle cultures, émotions et réflexions profondes. L'oeuvre devient ainsi un pont entre différentes réalités et une exploration des possibilités infinies qui résident en chaque être humain.