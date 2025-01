Nigeria: Mercato - Kingsley Michael à l'USM

Le milieu central nigérian Kingsley Michael, 25 ans, va enfin reprendre du service après six mois d'arrêt.

Libre de droit depuis son départ du club autrichien du DSV Leoben, Michael a trouvé preneur au Ribat. Il portera les couleurs de l'USM, club qui, rappelons-le, joue le titre en L1. Ex-sociétaire d'Abuja FC, Bologne, Perugia, Cremonese, Reggina et le SV Ried, Kingsley Michael opte désormais pour les Bleus avec un projet sportif bien défini. Volet cote, le joueur est valorisé à 100 000 euros.

Ali Jmal opte pour Al Merreikh

Ali Jmal, désormais ex-portier de l'Etoile, club avec qui il a rompu son engagement, a signé au profit d'Al Merreikh du Soudan. Une nouvelle expérience débute donc pour l'ex-gardien de l'EST, de l'USBG et du ST qui a récemment bouclé sa quatrième année de contrat avec l'ESS.

Tir groupé pour l'UST

Englué dans les profondeurs du classement, l'UST pèse actuellement de tout son poids pour se renforcer et ainsi tenter de remonter la pente. Aux dernières nouvelles, Tataouine a enrôlé trois joueurs, un axial béninois du nom d'Irénée Glèlè, signataire d'un bail d'un an et demi, et deux milieux, en l'occurrence Alaeddine Kartli qui a paraphé un engagement de six mois, et Hamza Hammami, dont le contrat signé est d'une année et demie.