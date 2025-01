Algérie: Fédération algérienne du sport scolaire - Ali Merah élu nouveau président

ORAN — Ali Merah a été élu, samedi à Oran, nouveau président de la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS), lors de l'assemblée générale élective tenue à la salle de conférences du complexe sportif Miloud-Hadefi.

M. Merah, qui occupe le poste de président de la Ligue de Bouira du sport scolaire, a obtenu 60 voix lors de l'opération de vote, à laquelle ont pris part 114 membres présents sur les 130 qui composent l'assemblée générale de la FASS.

L'ancien président de la FASS, Abdelhafid Izem, a terminé à la deuxième place avec 40 voix, tandis que l'ex-directeur technique national Rachid Hafsaoui est arrivé en troisième position avec 11 voix. Le quatrième et dernier candidat, Ahmed Mechnane, secrétaire général de la Ligue d'Alger, a obtenu trois voix.

Le nouveau président de la FASS a déclaré, lors de la présentation de son programme devant les membres de l'assemblée générale et les représentants des ministères des Sports et de l'Education, qu'il s'efforcera de faire de l'école "un réservoir sur lequel s'appuyer pour représenter l'Algérie sur les scènes internationale et continentale".

Il a ajouté qu'il comptera notamment sur la numérisation "comme moyen technologique moderne pour gérer toutes les activités sportives et fournir des statistiques précises permettant d'établir un plan de travail rigoureux et de suivre les élèves sportifs talentueux à travers les trois cycles d'enseignement".

Le nouveau président de la FASS s'est engagé aussi à donner l'importance qu'elle mérite à la formation continue des encadreurs en s'appuyant sur les compétences du secteur du sport, ainsi qu'à encourager les talents et les techniciens qui réalisent de belles performances par des primes et autres motivations matérielles. Il en va de même pour les équipes performantes qui se qualifient aux compétitions locales et nationales dans diverses disciplines sportives", a-t-il poursuivi.

M. Merah a également souligné que le saut qualitatif qu'il vise dans le secteur du sport scolaire passe notamment par "une forte participation aux compétitions des sports collectifs et individuels", en insistant sur la nécessité d'"une utilisation optimale des infrastructures sportives relevant du secteur de la jeunesse et des sports, ainsi que des terrains de proximité et des équipements sportifs des communes".