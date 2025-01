Algérie: Sud du pays - L'avant-projet de la loi organique relative aux associations objet de consultations

OUARGLA — L'avant-projet de loi organique relative aux associations a été au centre de rencontres régionales de consultation et d'enrichissement, organisées samedi dans les wilayas du Sud du pays, sous l'égide de l'Observatoire national de la Société civile (ONSC).

A Ouargla, le membre de l'ONSC, Akram Zaïdi a passé en revue, lors d'une rencontre rassemblant des représentants d'associations et d'organisations nationales et locales activant au niveau des wilayas d'Ouargla et Touggourt, les principaux axes contenus dans l'avant-projet de loi organique sur les associations et le rôle de la société civile dans la réalisation du développement socioéconomique.

La rencontre a été mise à profit pour soulever une série de préoccupations rencontrées par le mouvement associatif et susceptibles de permettre un enrichissement de cette nouvelle loi organique et la consolidation de la place qui sied à la société et les moyens à même de lui permettre de mener à bien sa mission.

A Illizi, l'Institut national spécialisé de formation professionnelle a servi de cadre à une rencontre présidée par le directeur des relations extérieures et des congrès à l'ONSC, Abdelkrim Lakehal, en présence des membres du mouvement associatif des wilayas d'Illizi et Djanet.

Le membre de l'ONSC a indiqué que la société civile est un véritable partenaire des institutions de l'Etat en matière d'édification et de développement, avant d'estimer que cette rencontre est une opportunité pour les associations de formuler des suggestions à même d'enrichir le texte de cette loi organique.

Outre la wilaya d'Adrar, dont le théâtre régional a abrité une rencontre de consultation sur le même thème et ayant regroupé les représentants du mouvement associatif des wilayas d'Adrar et Timimoun, la wilaya d'El-Oued a abrité une rencontre similaire présidée par le membre de l'ONSC Mohamed Chergui, en présence des représentants de la société civiles des wilayas El-Oued et El-Meghaïer.

A Ghardaïa, le secrétaire de l'Organisation nationale algérienne de la wilaya, Omar Yakoub, a mis l'accent, lors d'une rencontre de consultation de même nature ayant regroupé des représentants de la société civelle des wilayas de Ghardaïa, El-Meniaa, et Laghouat, sur le renforcement de l'action participative entre la société civile et les autorités, en vue de contribuer au développement socioéconomique.

A Tamanrasset (extrême Sud du pays), la rencontre de consultation ayant regroupé les acteurs associatifs de Tamanrasset, In-Guezzam, In-Salah et Bordj Badji-Mokhtar, a été axée sur l'enrichissement des principaux axes de l'avant projet de la loi organique sur les associations et afférents notamment aux nouvelles formules de financement et aux procédures permettant aux associations nationales de créer des sections à l'étranger.

Dans la wilaya de Tindouf, les participants à la rencontre de consultation ont évoqué les questions liées à la promotion des activités associatives ainsi qu'au rôle de la société civile dans la gestion des affaires publiques, dans le cadre de la démocratie participative.