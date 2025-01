Algérie: Hidaoui réunit les cadres de l'ANALJ pour suivre le plan de modernisation de l'établissement

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a présidé, samedi, une réunion avec les cadres et le syndicat des travailleurs de l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALJ) pour suivre le plan de modernisation de cet établissement, indique un communiqué du ministère.

Organisée dans le cadre de "la série de rencontres du ministre avec les établissements et instances sous la tutelle du ministère", cette réunion a été "consacrée au suivi de l'avancement de l'élaboration du plan de modernisation de l'administration de l'agence et de la mise en oeuvre des directives qu'il a données lors de ses précédentes rencontres et visites à la Direction générale, ainsi qu'à l'écoute des préoccupations de ses travailleurs", précise le communiqué.

Cette réunion "s'inscrit dans le cadre de l'approche participative prônée par le ministère pour traiter les questions liées au développement du secteur et à l'amélioration de la situation des travailleurs", a souligné M. Hidaoui.

Insistant dans son allocution sur les activités des centres de vacances et de loisirs pour 2025, le ministre a expliqué que cette rencontre "ne se limite pas seulement à l'évaluation de la saison estivale, mais tend aussi à amener les acteurs et les partenaires à adopter l'approche participative et à mettre en place des plans prospectifs pour améliorer les performances et remédier aux lacunes relevées, en veillant à assurer tous les moyens pédagogiques, éducatifs, sécuritaires et sanitaires ainsi que les moyens de transport nécessaires au confort des enfants".

Il a également évoqué "les nouveautés introduites dans les programmes pédagogiques de ces centres, avec l'intégration de nouvelles activités qui ont vocation à renforcer l'esprit d'appartenance et de citoyenneté chez les jeunes et à contribuer à atteindre les objectifs de développement durable, notamment en matière de protection de l'enfance".

Le ministre a, par ailleurs, souligné "l'importance de l'actualisation et de l'enrichissement des lois régissant les centres de vacances et de la généralisation de l'emploi des nouvelles technologies et de la numérisation pour garantir la transparence dans la gestion de ces centres".