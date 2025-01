Algérie: Journée mondiale des Douanes - Faid met en avant le rôle actif des douanes dans le développement économique

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a mis en avant, samedi à Alger, le rôle actif de la douane algérienne dans la promotion du développement économique et le renforcement de l'équilibre financier en Algérie, saluant les réalisations accomplies par le corps douanier durant l'année 2024, notamment en matière de lutte contre la fraude et la contrebande.

Le ministre s'exprimait ainsi lors de la cérémonie de la Journée mondiale des douanes, célébrée le 26 janvier de chaque année et organisée au Cercle national de l'Armée (CNA) à Alger, en présence de membres du Gouvernement, de hauts responsables de l'Etat, ainsi que de cadres du secteur des douanes, à leur tête le Directeur général des Douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche.

Dans son allocution, le ministre a précisé que le corps des douanes "joue un rôle actif dans la promotion du développement économique et le renforcement de l'équilibre financier du pays", soulignant "la diversité et la qualité des réalisations accomplies en 2024, notamment le parachèvement du programme de numérisation avec la création d'unités complémentaires à son système d'information +ALCES+, outre les résultats fructueux dans le domaine de la lutte contre la fraude et la contrebande".

Après avoir souligné que l'année 2025 sera une année charnière pour approfondir les réformes économiques, M. Faid a mis en avant "l'engagement des douanes à accompagner ces réformes ambitieuses à travers l'adoption de politiques globales et intégrées, le développement de mécanismes de travail douanier, et le renforcement de la numérisation, ce qui contribuera à améliorer le recouvrement des recettes et à faciliter le commerce extérieur, en sus de lutter contre toutes les formes de pratiques illégales".

"Avec une direction performante et une vision stratégique, le secteur des douanes, soutenu par le ministère des Finances, aspire, a assuré le ministre, à "un avenir prometteur, en orientant ses efforts vers le développement des capacités douanières, une démarche lui permettant de s'adapter aux mutations mondiales et de renforcer le rôle de l'Algérie en tant qu'acteur important dans le commerce mondial, et aussi de contribuer de manière effective à la promotion de l'environnement des affaires et de l'investissement".

Concernant la Journée mondiale des douanes, le ministre a souligné que la célébration de cette journée témoigne de "l'engagement ferme de l'Etat à soutenir les douanes et à renforcer leur position en tant que pilier essentiel de la protection de l'économie nationale et au service des intérêts suprêmes de la nation".

La célébration de cette journée met également en lumière "les rôles importants de ce corps, qui assure l'équilibre entre l'efficacité, la sécurité et la prospérité, en oeuvrant en permanence à garantir l'efficience et la compétence dans tous les domaines de spécialisation douanière, ainsi que la qualité des services fournis".