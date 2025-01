Algérie: Douanes - Saisie de 8,5 tonnes de kif traité, 570 kg de cocaïne et 11 millions de comprimés psychotropes en 2024

ALGER — Les services des Douanes algériennes ont saisi, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de substances psychotropes, plus de 8,5 tonnes de kif traité, 570 kg de cocaïne et près de 11 millions de comprimés psychotropes à travers l'ensemble du territoire national au cours de l'année 2024, a indiqué, samedi, le Directeur général des Douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la Journée internationale des douanes, célébrée le 26 janvier de chaque année et organisée au Cercle nationale de l'Armée, en présence de membres du Gouvernement, de hauts responsables de l'Etat, d'organisations patronales et de cadres du secteur des Douanes, le Général-major Bakhouche a précisé que ses services avaient

mené, au cours de l'année écoulée, des opérations "qualitatives" en coordination avec les différents corps de sécurité, qui se sont soldées par la saisie d'importantes quantités de marchandises de contrebande et prohibées, notamment "plus de 8,5 tonnes de kif traité, plus de 577 kg de cocaïne et près de 11 millions de comprimés psychotropes, outre la saisie de 79 armes et plus d'un million de boîtes de produits de tabac".

Les services des Douanes ont également saisi près de 1,3 million de kg de produits subventionnés de large consommation, plus de 380 000 unités de boissons alcoolisées et près de 760 000 litres de carburant, ainsi que 495 711 unités de feux d'artifice et de pétards.

Lors de ces opérations, plus de 1100 moyens de transport pour la contrebande (véhicules de tourisme et utilitaires, 4X4, camions, tracteurs, motos, animaux), ont été utilisés, alors que le nombre total d'affaires de saisie résultant de ces crimes a atteint 1113.

Ce bilan a été réalisé, selon le Directeur général des Douanes, grâce aux interventions sur le terrain exécutées par les brigades douanières opérationnelles, au nombre de 56 729 sorties, dont plus de 18000 effectuées en coordination avec les différents corps militaires et sécuritaires.

En outre, grâce à un contrôle minutieux des conteneurs placés sous le régime de l'entrepôt douanier au niveau de plusieurs ports, les services des Douanes algériennes ont "saisi 201 conteneurs de marchandises prohibées constituant une menace à la sécurité et l'intégrité du citoyen", a indiqué le Général-major Bakhouche, ajoutant que les amendes encourues pour ces infractions s'élèvent à près de 5 milliards de DA.

Dans le cadre de la promotion de l'économie nationale, et du soutien aux exportations hors hydrocarbures, les services des Douanes algériennes ont organisé, au cours de l'année écoulée, 31 journées d'information à travers l'ensemble du territoire nationale, selon le secteur d'activité des entreprises économiques, y compris les Start-up.

Au niveau international, les Douanes algériennes ont marqué leur "participation active" dans les foras et les conférences régionales et internationales, en plus d'abriter les réunions des commissions mixtes avec des pays frères pour renforcer la coopération douanière en matière de lutte contre la contrebande et les crimes transfrontaliers, "s'érigeant ainsi comme modèle en matière de coordination avec ses partenaires internationaux", a-t-on ajouté.

Par ailleurs, le Directeur général a affirmé que les Douanes algériennes sont aujourd'hui "engagées dans des réformes stratégiques visant à renforcer leur efficacité au service de l'économie nationale", soulignant par la même que l'amélioration des conditions de travail des douaniers se présente "comme une priorité dans cette optique", et ce, à travers l'amélioration de leur formation et le développement de leurs compétences pour l'accomplissement de leurs missions avec professionnalisme.

S'agissant de la Journée internationale de la Douane célébrée cette année sous le slogan : "Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité", le Général-Major Bakhouche a indiqué que la célébration de cette journée par la Douane algérienne reflète son engagement "constant et son attachement aux principes de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), notamment ceux liés à la transparence, à l'efficacité et à la facilitation du commerce légal".

Cet engagement se traduit, a-t-il souligné, par "le renforcement des mécanismes de travail douanier et les efforts soutenus pour développer l'institution dans toutes sa composante", réaffirmant l'engagement de ses services à "renforcer leurs partenariats avec toutes les parties prenantes tant au niveau national qu'international, afin de protéger l'économie nationale et le citoyen, et faciliter la fluidité du commerce extérieur.