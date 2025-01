Ile Maurice: Santé - Une enquête publique sur les pratiques qui ont rongé le secteur, surtout pendant le Covid-19

Une enquête publique sur les pratiques qui ont rongé le secteur de la santé, en particulier durant la pandémie du Covid-19, sera institué car les Mauriciens ont droit à la vérité.

Conformément à l'Objectif du développement durable no 3 des Nations Unies, qui vise à promouvoir la santé et le bien-être pour tous, y compris éradiquer le VIH/SIDA d'ici 2030, la stratégie gouvernementale se concentrera sur la promotion de styles de vie sains, sur des services de santé dédiés aux personnes âgées, sur la modernisation des services d'ophtalmologie avec l'accès aux traitements les plus avancés, sur la valorisation des services de santé mentale, la réhabilitation des usagers de drogue, sur un plus grand soutien à ceux nécessitant des soins à l'étranger et sur une révision des structures administratives des institutions de santé publique.

Un organisme de réglementation sera mis en place pour superviser les services de santé publique comme privée, incluant le contrôle de qualité, celui des médicaments et la tarification. Dans cette optique, le Public Health Act de 1925 sera revu pour qu'il se conforme aux normes et protocoles internationaux.

La structure et les opérations du Medical Council, du Pharmacy Board et des institutions tombant sous le ministère de la Santé seront modernisés pour davantage d'efficacité et d'efficience.

Un programme de transformation digitale comprenant des cartes de santé digitales pour les patients du public comme du privé, sera introduit, de même que la télémédecine.

Le personnel de santé pourra continuer à se former par le biais d'une plateforme en ligne. Une législation sera introduite pour permettre l'importation parallèle de produits pharmaceutiques et ainsi rendre plus compétitifs les prix des médicaments. Ceux non disponibles dans le public le seront à travers un système de Pharmacare.

La totalité des coûts de traitement à l'étranger pour des personnes de tout âge sera pris en charge par le gouvernement au cas où le traitement nécessaire est indisponible localement.

Des facilités gériatriques seront introduites dans les cinq hôpitaux régionaux et des soins à domicile seront dispensés, notamment la physiothérapie et l'assistance médicale pour personnes ayant des problèmes de mobilité.

Un centre pour diabétiques sera mis en place dans les cinq hôpitaux régionaux et une unité complète de transplantation rénale introduite pour dialysés.

Deux hôpitaux, un spécialisé en gynécologie/obstétrique et l'autre en pédiatrie, seront construits.

Des salles d'opération dédiées à la chirurgie du cancer seront aménagées et des services de soins palliatifs introduits.