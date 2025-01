Ile Maurice: Hippisme - Un audit complet de la GRA et des amendements à la loi la régissant prévus

Le gouvernement souhaite restaurer la confiance du public en la Gambling Regulatory Authority, plus particulièrement par rapport à la surveillance de l'industrie hippique. Un audit complet sur sa gestion administrative et financière est prévu. Des amendements seront aussi apportés à la Gambling Regulatory Act.

Le Mauritius Turf Club (MTC) accueille avec enthousiasme les initiatives du gouvernement visant à restaurer la confiance du public en la Gambling Regulatory Authority (GRA) et à renforcer son rôle en tant que régulateur du secteur des jeux et paris.

«En tant qu'institution dédiée exclusivement à l'organisation des courses hippiques dans les meilleures conditions possibles et sous les auspices les plus transparents, nous notons avec satisfaction que la GRA se concentrera désormais pleinement sur la régulation de l'industrie des jeux et paris.

Cette distinction claire entre les rôles et responsabilités est une avancée majeure pour garantir une gouvernance équitable et efficace dans ces secteurs complémentaires», a déclaré Santosh Kumar Gujadhur, président du MTC.

Pour l'homme fort du club bicentenaire, l'audit annoncé, ainsi que les amendements législatifs, renforceront la transparence et l'intégrité de l'industrie hippique. «Le MTC soutient pleinement ces réformes et reste engagé à collaborer avec les autorités pour assurer leur mise en oeuvre réussie au bénéfice de toutes les parties prenantes et surtout du public», a-t-il ajouté.