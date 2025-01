Congo-Kinshasa: Goma toujours dans le noir à la suite des dégâts causés sur la ligne de Virunga Energie et de la SNEL

Plusieurs quartiers de la ville de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, sont toujours dans le noir depuis vendredi 24 janvier.

Cette situation est due aux dommages causés sur la ligne de la société Virunga Energie à la suite des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 sur l'axe Kibumba, en territoire de Nyiragongo.

Mercredi dernier, la ligne haute tension de la Société national d'électricité, (SNEL), desservant Goma en électricité en provenance de Bukavu (Sud-Kivu), avait également était endommagée à la suite ces combats dans la zone de Nzulo, en territoire de Masisi.

Pour le président des boutiquiers de Goma, Kembo Amnasi, cette situation affecte déjà les activités économiques, et cause un manque à gagner considérable.

« Cette coupure de courant affecte l'économie et cause un manque à gagner aux opérateurs économiques, surtout ceux du secteur de l'hôtellerie. Tous les hôtels fonctionnent avec de l'énergie électrique. Les magasins et boutiques aussi.Vraiment on ne sait plus quoi faire. Notre souhait est qu'on rétablisse l'électricité rapidement, sinon, cela va vraiment nous affecter et affecter également toute de la population ».

Le Directeur général de Virunga Energie, Ephrem Balole dit pour l'instant évaluer la situation sur le terrain.

Mais dans un communiqué officiel publié samedi dans la soirée, il a affirmé que ses équipes pourront intervenir sur le réseau de Matebe, coupé au niveau de l'axe Kanyamahoro-Kibumba, dès que la situation sécuritaire le permettra.