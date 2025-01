Maroc: Académie du Royaume du Maroc - Installation de la Chaire 'Géopolitique des cultures et des religions'

Rabat — L'Académie du Royaume du Maroc a procédé, vendredi à Rabat, à l'installation de la nouvelle Chaire intitulée "Géopolitique des cultures et des religions", appelée à devenir une plateforme internationale de réflexion et d'échange sur la complexité des relations entre enjeux politiques, culturels et religieux, à l'échelle mondiale et locale.

Placée sous la direction de Faouzi Skali, universitaire et anthropologue, cette chaire ambitionne de favoriser un ensemble d'initiatives sous forme de conférences, de colloques et d'ateliers pour mieux comprendre la façon dont les enjeux politiques, culturels et religieux se sont enchevêtrés d'une manière complexe à l'échelle internationale et sociétale.

Aussi, elle représente un cadre intellectuel nécessaire pour comprendre la manière dont les questions politiques, culturelles et religieuses se croisent aux niveaux local et international, ainsi qu'une plateforme pour approfondir la pensée critique, en réunissant des universitaires et des chercheurs de différentes disciplines afin de favoriser l'échange d'idées et d'enrichir le dialogue académique.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a expliqué que la géopolitique des cultures et des religions est aujourd'hui un domaine où les dimensions historiques, culturelles, sociales et politiques se superposent pour appréhender différemment les structures symboliques qui encadrent l'identité des sociétés et déterminent leurs trajectoires, notamment en relation avec les questions d'identité et d'appartenance.

La création de cette chaire contribuera également à éclairer les débats internationaux et à promouvoir une culture de dialogue autour des questions contemporaines et futures liées à l'identité culturelle, aux croyances religieuses et aux contextes géopolitiques, a fait savoir M. Lahjomri, notant que cette entité poursuivra le parcours de l'Académie en abordant le phénomène de l'hybridité culturelle et des identités multiples dans le contexte de la mondialisation ainsi que les implications du multiculturalisme sur les relations internationales.

Notant que cette chaire cherche à explorer comment les cultures et les religions répondent aux défis majeurs auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines, tels que les questions environnementales, l'intelligence artificielle et la justice sociale, il a indiqué que l'étude de ce domaine nécessite une approche multidisciplinaire, car les récits religieux et culturels façonnent les perceptions de l'identité et de l'appartenance et influencent la vision de l'espace, du temps et de l'autre.

Pour sa part, M. Skali a souligné que ce projet vise à combiner la dimension scientifique avec un horizon novateur, à promouvoir la coexistence interculturelle et interreligieuse ainsi qu'à faire face aux défis actuels tels que l'extrémisme et le discours de haine dans un contexte mondial qui connaît des tensions croissantes en raison de l'intersection de facteurs culturels, religieux et politiques, soulignant que "l'expérience historique du Maroc dans ce domaine a prouvé que le pluralisme peut être une base de dialogue et de créativité plutôt qu'une source de conflit".

Dans ce contexte, le Maroc a toujours insisté sur la nécessité de promouvoir le pluralisme religieux et culturel en tant que pilier essentiel de la vision future du Royaume, a-t-il précisé, rappelant que l'expérience marocaine en la matière s'est distinguée par une contribution efficace à l'adoption de plusieurs résolutions internationales visant à promouvoir le dialogue interreligieux et à lutter contre les discours de haine.

La Chaire "Géopolitique des cultures et des religions" a pour but de promouvoir les valeurs humaines communes, de sensibiliser à la richesse des différences et à l'inévitabilité de la coexistence entre les cultures et les religions, de contribuer au développement des connaissances et d'ouvrir de nouveaux horizons dans les domaines de la recherche et de l'innovation afin de diffuser la culture de la paix et de l'harmonie tout en rejetant la violence et l'extrémisme.