Maroc: Rabat - Cérémonie culturelle et artistique en célébration du Nouvel an amazigh

Rabat — Une cérémonie culturelle et artistique a été organisée, vendredi à Rabat, en célébration du Nouvel an amazigh 2975 en vue de promouvoir ce patrimoine et consacrer les valeurs de la diversité culturelle plurielle du Royaume.

Organisée par le Conseil d'arrondissement Agdal-Riyad en coordination avec l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) et la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM), cette cérémonie a été marquée par des prestations artistiques traditionnelles amazighes tirées du patrimoine national, ainsi qu'une exposition d'art plastique amazigh, des ateliers de Tifinagh et une exposition de livres en amazighe et en arabe.

S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil d'arrondissement de l'Agdal-Riyad, Abdelilah Idrissi Bouzidi, a réaffirmé la volonté du conseil d'organiser des initiatives visant à mettre en valeur le patrimoine amazigh marocain et assurer sa promotion au moyen d'activités culturelles, artistiques et sportives.

Il a également fait savoir que le conseil d'arrondissement Agdal-Riyad et l'IRCAM sont sur le point de conclure une convention de partenariat visant à promouvoir l'intégration de la langue amazighe.

Pour sa part, le recteur de l'IRCAM, Ahmed Boukouss, a indiqué que cette convention constitue "un pas prometteur" en offrant un cadre propice pour l'action commune, notant que de tels initiatives contribuent à renforcer la mise en oeuvre des dispositions de la loi organique 16.26 fixant les étapes de la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe et les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique.