Maroc: Cérémonie artistique à Madrid en célébration du Nouvel an amazigh

Madrid — Une soirée festive haute en couleurs a été organisée, vendredi soir à Madrid, en célébration du Nouvel an amazigh 2975, en vue de promouvoir ce patrimoine et consacrer les valeurs de la diversité culturelle plurielle du Royaume.

Organisée par le consulat général du Maroc à Madrid et le tissu associatif marocain, cette soirée a fait la part belle au patrimoine culturel marocain dans toute sa richesse et sa diversité, avec des prestations artistiques traditionnelles amazighes.

S'exprimant à cette occasion, le consul général du Royaume à Madrid, Kamal Arifi, a souligné que cette initiative vise à mettre en valeur le patrimoine amazigh marocain et assurer sa promotion au moyen d'activités culturelles et artistiques.

La célébration du Nouvel an amazigh par l'ensemble des Marocains en tant que jour férié national officiel reflète la Haute sollicitude Royale envers la culture et le patrimoine amazighs, ainsi que les efforts continus du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour consolider la place de la culture amazighe dans différents domaines, a-t-il relevé.

La célébration d'Idh Yennayer est une occasion précieuse de mettre en lumière l'héritage culturel historique amazigh, de souligner l'attachement des Marocains résidant à l'étranger à leur identité collective et de perpétuer et transmettre ce legs culturel unique, a indiqué M. Arifi, mettant l'accent sur le rôle des Marocains du monde dans la préservation et la transmission de cet héritage culturel.

L'assistance, dont plusieurs acteurs de la société civile marocaine à Madrid, a pu découvrir et apprécier l'une des facettes, à la fois moderne et authentique, de cette culture ancrée dans l'histoire et l'identité nationales.

Les convives ont ainsi eu l'occasion de découvrir la richesse et les spécificités de la culture marocaine amazighe à travers des spectacles de musique et une séance de dégustation de mets et de plats amazighs authentiques.