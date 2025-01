Angola: Le Président de la République défend la préservation des Nations Unies

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a souligné vendredi, à Luanda, l'importance de préserver les institutions de gouvernance mondiale, telles que les Nations Unies.

Le Président de la République s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de voeux du nouvel an pour le corps diplomatique accrédité en Angola, soulignant que c'est à l'ONU que toutes les nations du monde peuvent se faire entendre et exprimer leurs souhaits et préoccupations sur le progrès et le développement.

Il a insisté sur le fait qu'aucune association de pays créée au niveau régional ou sur toute autre base ne devrait prétendre prendre en charge ou remplacer le rôle réservé aux Nations Unies, même en tenant compte du fait qu'elles doivent être réformées en profondeur.

Pour le Président João Lourenço, elle reste la seule organisation ayant la légitimité de réunir toutes les nations de la planète pour décider des questions fondamentales et stratégiques auxquelles l'humanité est confrontée.

C'est pourquoi il estime que nous devons agir ensemble pour que les Nations Unies ne perdent pas le rôle central qu'elles ont joué et qui, dans une large mesure, a aidé le monde à surmonter les énormes défis auxquels il a été confronté au cours des huit dernières décennies.

Il a déclaré que tout au long de cette période, nous nous sommes toujours efforcés de faire prévaloir et de respecter les principes fondamentaux dans les relations entre les États, tels que le principe du respect de leur indépendance et de leur souveraineté, l'inviolabilité des frontières internationalement reconnues, la non-agression et la non-ingérence dans les affaires intérieures des tiers.

Ces principes, selon le Président João Lourenço, sont toujours valables, même si ces dernières années, certains États ont eu tendance à s'arroger le droit d'envahir, d'occuper et d'annexer des territoires sous prétexte de la nécessité de prévenir des menaces extérieures, un précédent extrêmement dangereux et intolérable qui se produit malheureusement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

« C'est dans la perspective du rétablissement de la paix et de la sécurité mondiale que nous attendons avec espoir que la Russie et l'Ukraine recherchent, par le dialogue, une solution définitive au conflit qui les oppose », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que « ces deux pays doivent rechercher des points d'entente qui leur permettront de rétablir la paix pour leurs peuples et pour l'Europe, avant que le conflit ne prenne des proportions qui conduisent au déclenchement d'une guerre aux conséquences catastrophiques pour l'ensemble de l'humanité ».

C'est pourquoi il s'est félicité de l'accord de cessez-le-feu progressif récemment conclu entre Israël et le Hamas sur la bande de Gaza, fruit du dialogue et de la persistance de la diplomatie des pays impliqués, à savoir les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Égypte, qu'il a félicités.