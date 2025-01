Angola: Des exportations de pétrole génèrent plus de 7 milliards de dollars au quatrième trimestre

Luanda — L'Angola a exporté 98 millions et 200 mille barils de pétrole, au cours du 4ème trimestre de 2024, évalués à 7 milliards et 300 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 4,7% par rapport au même trimestre de 2023, a informé jeudi, à Luanda, le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Barroso.

En faisant le bilan des exportations de pétrole et de gaz pour les trois derniers mois de l'année précédente, le responsable a souligné que, dans la période en question, le pétrole s'échangeait à un prix moyen pondéré de 79,776 dollars le baril, les principales destinations étant la Chine et l'Inde, avec respectivement 51,91 % et 10,02 %.

Sur le marché international, a-t-il expliqué, le prix du Brent a montré un comportement volatil, avec une tendance à la baisse, en raison de la maintenance de certaines raffineries en Chine et de la réduction conséquente des importations de matières premières par ce pays, ainsi que des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Selon le secrétaire d'État, en termes cumulés, le pays a exporté 394,4 millions de barils de pétrole brut en 2024, ce qui a généré une collecte d'environ 31 milliards et quatre millions de dollars, des données jusque-là considérées comme provisoires.

En ce qui concerne le gaz naturel, au cours du trimestre analysé, il a été signalé que le pays a exporté 1,3 million de tonnes métriques, en mettant l'accent sur le GNL, avec environ 81%, correspondant à une valeur brute de 809,13 millions de dollars. Une augmentation de 29% par rapport à la même période en 2023 et de 5% par rapport aux trois mois précédents.

Il a expliqué que cette augmentation était due à la hausse du prix du gaz naturel sur le marché international.

A l'occasion, le directeur du Bureau d'études de planification et de statistiques (GEPE) du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Alexandre Garrett, a souligné que les principales branches vendues au cours du dernier trimestre 2024 étaient Dahlia (11,66%), Moutarde (9,61 %), Hungo (9,54 %), Nemba (7,91 %), Cabinda (6,91 %) et Pazflor (6,79 %).

Il a indiqué que du volume d'exportation réalisé au 4ème trimestre de l'année précédente, 26,06% appartiennent à l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) et 15,21% à la Sonangol, tandis que la société internationale Azule Energy se distingue avec 16,46%, TotalEnergies (12,47%), Esso (10,04%), Cabgoc (6,15%) et SSI (5,73%).

Au cours de la période en question, 1,1 million de tonnes métriques (MT) de GNL ont été exportées à un prix moyen de 693, 616 USD par MT, 173, 40 milliers de tonnes métriques de propane à un prix moyen de 372, 127 USD/MT et 68, 26 milliers de tonnes métriques tonnes de condensats à un prix moyen de 598 080 par MT, cependant, il n'y a pas eu d'exportation de butane.