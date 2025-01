Afrique: Le Président de la République souligne la promotion du dialogue inclusif pour la paix du continent

Luanda — L'Angola restera fidèle à sa tradition de promouvoir le dialogue interactif et inclusif, en accordant une attention particulière au continent africain, a déclaré vendredi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

Le Chef de l'État angolais s'exprimait lors de la traditionnelle cérémonie de voeux du nouvel an pour le corps diplomatique accrédité en Angola, au Palais présidentiel de Cidade Alta.

Il a souligné que l'objectif principal de la diplomatie angolaise est de contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde, de renforcer les liens d'amitié et de coopération économique, ainsi que les échanges culturels et scientifiques entre les peuples et les nations.

Il a noté que, sur base de cette conscience, « induite par l'expérience et animée par la confiance que l'Union africaine a placée en nous, l'Exécutif angolais continuera à mettre toute son expérience au service de la paix en Afrique ».

Il a aussi précsié que l'Angola fera tout son possible pour trouver des solutions viables aux conflits qui ont miné le développement économique du continent, comme celui entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, afin de mettre un terme définitif aux cycles récurrents d'instabilité et de violence qui sévissent dans cette région.

« Bien que les discussions pour parvenir à un accord sur la fin définitive du conflit dans l'Est de la RDC soient quelque peu bloquées, nous gardons l'espoir que, malgré les derniers développements négatifs autour de Goma, nous pourrons surmonter les différences qui persistent et que la paix définitive entre la RDC et le Rwanda sera finalement scellée, fermant ainsi un autre chapitre de l'histoire convulsive de l'Afrique », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé sa préoccupation face aux événements qui se déroulent au Soudan et qui imposent « une attitude de solidarité plus active et plus efficace envers les citoyens de ce pays qui font face à une situation humanitaire très préoccupante, à des niveaux alarmants de destruction des infrastructures et à un risque sévère d'insécurité alimentaire ».

Le Chef de l'État angolais a encore mis l'accent sur la situation au Sahel, « qui traverse un moment de régression en termes de droits et libertés fondamentaux des citoyens et de respect des institutions étatiques démocratiquement élues, en raison des coups d'État et du terrorisme ».

Selon le Président João Lourenço, la situation dans la région du Sahel « exige de nous tous un effort collectif pour surmonter les maux qui prévalent afin que nous puissions revenir à la paix constitutionnelle et à la sécurité des communautés et des citoyens ».

Il a fait savoir que ces questions, qui ont un fort impact sur la paix et la sécurité du continent africain, seront au centre des préoccupations de l'Angola dès qu'il prendra la présidence tournante de l'Union africaine en février de cette année.

« Nous chercherons à intensifier les relations avec tous les partenaires internationaux de l'Afrique afin qu'ils puissent contribuer activement et efficacement au lancement d'un vaste programme de construction et d'amélioration des infrastructures sur l'ensemble du continent », a-t-il déclaré.

Le Président João Lourenço a estimé que cela était essentiel pour rétablir la justice et renforcer l'amitié et la solidarité dans les relations entre l'Afrique et le monde, en particulier entre l'Afrique et les anciennes puissances colonisatrices.