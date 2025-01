La Côte d'Ivoire veut élaborer une politique nationale de développement du transport aérien et de l'industrie aéronautique.

Pour ce faire, à travers un atelier qui se tient du 23 au 24 janvier 2025, au Capital hôtel sis à la Riviera Golf, la Direction générale du transport aérien (Dgta) qui pilote cette initiative, a décidé d'écouter les voyageurs, opérateurs du transport aérien, compagnies aériennes, entreprises, en somme les usagers.

Mais aussi tous les démembrements de l'Etat qui interagissent avec le secteur de l'aviation, sur leurs préoccupations, attentes et surtout leurs recommandations, en fonction de leurs expériences acquises en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, ainsi que de leurs expertises diverses.

« Cette activité rentre dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale de développement du transport aérien et de l'industrie aéronautique. Comme nous le savons tous, le transport aérien joue un rôle crucial dans la dynamique de croissance économique amorcée en Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara », a déclaré Coné Dioman, directeur de cabinet du ministre Amadou Koné, qui procédait à l'ouverture des travaux dudit atelier.

Le représentant du ministre Amadou Koné a fait savoir que le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a décidé de se doter d'une politique nationale robuste pour le développement du transport aérien, adaptée aux nouvelles réalités et capable de positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur compétitif sur la scène internationale.

C'est pourquoi, il a appelé toutes les composantes du secteur réunies pour cet atelier de faire de cette rencontre un cadre d'échange d'expériences, de discussions franches et ouvertes sur les problématiques, enjeux et défis du transport aérien. Afin que les recommandations pertinentes qui en sortiront puissent être prises en compte dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale du transport aérien et de l'industrie aéronautique de la Côte d'Ivoire.

Dr. Paul-Antoine Ganemtore, spécialiste du transport aérien pour l'Union africaine et l'agence spécialisée de l'Union africaine pour toutes les questions d'aviation civile sur le continent africain (Cafac), a félicité la Dgta pour cette initiative qui, selon lui, correspond aux recommandations de l'Oaci, de la Cafac et de l'Union africaine pour la coordination des acteurs nationaux en vue de l'efficacité d'une stratégie de développement du transport aérien.

Dr. Paul-Antoine Ganemtore s'est satisfait de la performance en 2024 de la Côte d'Ivoire qui a atteint un taux de mise en oeuvre effective dans la sécurité aérienne avec un taux impressionnant de 93,89 %, le fait du pays le plus performant d'Afrique, grâce aux efforts de l'Anac-CI.

Le directeur général du transport aérien, Hamed Coulibaly, a promis que sa direction va accompagner tous les acteurs dans l'exercice de leurs activités afin de permettre la Côte d'Ivoire d'atteindre les objectifs fixés au niveau du transport aérien.

Il a aussi indiqué que l'autre objectif de cet atelier est aussi de renforcer la collaboration entre les parties prenantes dans l'animation de l'écosystème de l'aviation civile.

« Nous croyons aux valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe, de complémentarité pour la chose commune et pour atteindre une plus grande efficacité de façon cohérente et concertée », a-t-il ajouté.