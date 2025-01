Gabon: Plateforme Challenge Démocratie au Féminin - 'Accroitre la participation des femmes et des jeunes au processus électoral'

La Plateforme Challenge Démocratie au Féminin et autres réseaux de femmes partenaires ont initié une rencontre, le 23 janvier dernier à Libreville. L'objectif était d'élaborer le Plan d'action stratégique et opérationnel et la lecture du Communiqué de remerciements aux autorités de la Transition et aussi et surtout, de féliciter les femmes promues au Gouvernement de la Transition.

Elles étaient plus de 50 femmes des Organisations de la Société Civile et des partis politiques de tous bords, à prendre part à ce rendez-vous du donner et du recevoir dans la capitale gabonaise. Il était question pour cette rencontre, entre autres, d'adresser les félicitations aux Femmes nommées nouvellement au sein du Gouvernement.

Aussi, était-il question d'exprimer leur satisfecit et saluer le retour du ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance. "C'est une marque de reconnaissance du travail et de l'engagement des femmes, soulignant ainsi, la nécessité d'une représentation féminine accrue en politique et dans les instances décisionnelles" a fait savoir une femme leader toute émue.

Il faut souligner que cette rencontre a mis en exergue, la nécessaire inclusion du genre et s'emploient au strict respect du cadre normatif national et international, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen. Elle a été aussi l'occasion pour ces femmes leaders, d'adresser leurs chaleureuses félicitations aux autres femmes promues au gouvernement Ndong Sima 3.

"Cela est une illustration de la mise en oeuvre de la loi n°09/2016 fixant le quota d'accès des femmes à 30% minimum désormais acté dans le nouveau Code électoral. Par ailleurs, nous formulons le voeu ardent de voir progressivement la mise en oeuvre des recommandations issues du Dialogue National Inclusif, notamment le relèvement du quota à 40% minimum." précise une autre femme leader, tout en esquissant un sourire d'espoir.

Challenge Démocratie au Féminin, faut)il le rappeler, vise les objectifs spécifiques suivants :

· Accroitre la participation des femmes et des jeunes au processus électoral ;

· Accroitre les candidatures des femmes, des jeunes et des personnes vivants avec un handicap ;

· Participer à la transparence du processus à travers la mission d'observation ;

· Lutter contre l'abstention ;

· Prévenir les violences durant le processus électoral par la promotion de la médiation communautaire ;

· Promouvoir le vivre ensemble et la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance.

Challenge Démocratie au Féminin est une plateforme créée en septembre 2022, sous le leadership de l'Honorable Pépécy Ogouliguende, qui regroupe des femmes leaders issues de divers horizons et de toute classe socio-économique : Politique ; Associatif ; Secteur privé ; Administration ; Monde rural etc.

Né du constat de la faible présence des femmes en politique et dans les sphères décisionnelles, elle a pour objectif principal de contribuer à réinventer la Démocratie au Gabon en plaçant le citoyen en général et la femme en particulier, au centre du processus et de travailler à la représentativité des femmes et des jeunes en politique et dans les instances de prise de décision.

La séance de travail a permis d'établir une feuille de route claire pour les actions à venir et a renforcé la solidarité entre les femmes et les jeunes. La Plateforme Challenge Démocratie au Féminin s'engage à poursuivre ses efforts pour la participation des femmes et des jeunes, la promotion et la protection des droits des femmes et à veiller à ce que leur voix soit entendue dans tous les aspects de la vie politique, économique, sociale au Gabon.