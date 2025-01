Afrique Centrale: Le Président angolais promet de trouver des solutions viables au conflit entre la RDC et le Rwanda

Le Président angolais, João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans le dossier de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, a réaffirmé vendredi 24 janvier à Luanda sa détermination à oeuvrer pour la pacification de la région de Grands lacs et à trouver des solutions viables au conflit entre la RDC et le Rwanda, rapporte l'Agence angolaise de presse.

Le Chef de l'Etat angolais s'exprimait lors de la traditionnelle cérémonie de voeux du nouvel an pour le corps diplomatique accrédité en Angola.

Il a aussi précisé que l'Angola fera tout son possible afin de mettre un terme définitif aux cycles récurrents d'instabilité et de violence qui sévissent dans cette région.

« Bien que les discussions pour parvenir à un accord sur la fin définitive du conflit dans l'Est de la RDC soient quelque peu bloquées, nous gardons l'espoir que, malgré les derniers développements négatifs autour de Goma, nous pourrons surmonter les différences qui persistent et que la paix définitive entre la RDC et le Rwanda sera finalement scellée, fermant ainsi un autre chapitre de l'histoire convulsive de l'Afrique », a déclaré João Lourenço.

Il a souligné que l'objectif principal de la diplomatie angolaise est de contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde, de renforcer les liens d'amitié et de coopération économique, ainsi que les échanges culturels et scientifiques entre les peuples et les nations.

Il a noté que, sur base de cette conscience, « induite par l'expérience et animée par la confiance que l'Union africaine a placée en nous, l'Exécutif angolais continuera à mettre toute son expérience au service de la paix en Afrique ».