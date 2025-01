Gabon: Ministère de la Femme - les défis d'une femme d'impact, nommée Diane Elodie Fouefoue Sandjoh

Le remaniement ministériel du 15 janvier dernier a consacré des changements notamment ceux en lien avec la femme. L'on note au sein de l'actuel gouvernement dirigé par Raymond Ndong Sima. 11 femmes qui occupent les fonctions prestigieuses de Ministre dans les secteurs clés de la vie socio-politique au Gabon, à l'instar du ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance qui marque son retour avec à sa tête, Diane Elodie Fouefoue Sandjoh, une femme d'impact, Ancienne Deléguée spéciale de la Mairie du 3ème arrondissement de la commune de Franceville, Vice-présidente du Réseau des femmes élues locales d'Afrique Gabon.

Fondatrice des ONG « Rubans de Vie » et « Femmes d'Initiatives »,Diane Elodie Fouefoue Sandjoh est une femme de poigne. Celle qui milite activement pour la santé préventive et l'autonomisation des femmes à travers de nombreuses initiatives, est aujourd'hui, adoubée au sein de l'opinion publique.

Après avoir prêté serment devant le Chef de l'Etat, le 17 janvier dernier et la passation des charges, place désormais à l'action pour l'actuel ministre de la femme et de la protection de l'enfance qui est une habituée du terrain, du travail bien fait.

Le Ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance est chargé entre autres, de la conception et de l'exécution de la politique du Gouvernement dans les domaines de la Protection de l'Enfance et de la Promotion de la Femme. Son retour marque la volonté du chef de l'État, de positionner le Gabon comme un modele de société pour l'Afrique en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes.

Bien que sur le plan politique, la participation des femmes reste minime, soit moins de 20% , la représentativité des femmes au sein du gouvernement gabonais, est passée de 29% en 2015 à plus de 30% de nos jours. Une nette progression, le pays se dirige vers une société ou règne l'égalité entre les femmes et les hommes et où les droits des premières sont respectés.

Quelques exemples

Juin 2015, la deuxième partie du Code civil consacrée au droit de la succession a été révisée de façon à garantir les droits de la veuve et des orphelins, qui pouvaient jusque-là être bafoués.

Septembre 2016, la loi n°09/2016 a institué un quota d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et des femmes aux emplois supérieurs de l'État favorisant la représentativité de ces dernières dans les instances de prise de décision.

La Loi n°10/2016 du 5 septembre 2016, portant sur la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel, garantit la protection maximale de l'intégrité physique et morale des victimes, afin de permettre leur épanouissement en milieu professionnel.

Janvier 2018, une révision de la Constitution a énoncé le principe de la parité entre les hommes et les femmes, aussi bien au niveau politique que professionnel. Le 5 juillet 2019, le décret a renforcé la pénalisation de la violence contre les femmes, y compris la violence sexuelle.

Partout dans le monde, les femmes rencontrent des obstacles d'ordre social, économique, culturel, qui limitent leur contribution à la société et à l'économie, c'est pourquoi au Gabon, les autorités ont pensé à mettre en place pendant les institutions comme le Ministère de la femme de la protection de l'enfance pour apporter des solutions à ces problèmes liés aux femmes.