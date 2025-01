Maroc: L'impact du changement climatique sur la biodiversité et les ressources naturelles au centre d'une rencontre à Rabat

Rabat — L'impact du changement climatique sur la biodiversité et les ressources naturelles ont été au centre d'une rencontre organisée, samedi à Rabat, à l'initiative du comité marocain de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Placé sous le thème "L'impact du changement climatique sur la biodiversité et les ressources naturelles dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat : Défis, enjeux et mobilisation de la communauté environnementale", cet atelier a été l'occasion d'échanger sur des questions se rapportant à l'état de la biodiversité et aux effets des activités économiques et du changement climatique sur cet écosystème.

Il a également permis de jeter la lumière sur les activités du comité marocain de l'UICN dans le domaine de la conservation des écosystèmes et de la valorisation de la biodiversité dans le Royaume et en Afrique du Nord.

A cette occasion, le coordinateur du comité marocain de l'UICN, Ibrahim Heddan, a indiqué que cet atelier vise à explorer les effets du changement climatique sur la nature et sur la biodiversité, en particulier dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra et de Casablanca-Settat.

Il a aussi pour objectif d'examiner les moyens de coopération avec l'UICN et d'élaborer des recommandations à même d'améliorer la biodiversité et de fédérer les efforts dans le domaine de la protection de la nature, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général du centre de coopération pour la Méditerranée, relevant de l'UICN, Maher Mahjoub, a relevé que les projets de conservation de la nature jouent un rôle capital dans la lutte contre les conséquences du changement climatique, ainsi que dans le renforcement de la résilience des communautés.

Les solutions fondées sur la nature, a-t-il dit, offrent des moyens naturels et efficaces permettant de s'adapter au changement climatique, en se basant sur l'économie bleue, l'agroforesterie et l'infrastructure urbaine verte, notant que l'UICN adopte une approche scientifique basée sur une méthodologie de suivi et d'évaluation des espèces et des écosystèmes selon des critères, outils et règles scientifiques.

Les participants à cet atelier régional ont discuté des menaces qui planent sur les zones humides et protégées et sur les littoraux, provoquant la destruction et la perte de la biodiversité. Ils ont planché, en outre, sur les moyens de développer des approches spécifiques pour une action intégrée associant les services de la biodiversité, les secteurs de l'agriculture, l'économie bleue et le tourisme durable.

Ils se sont également penchés sur les moyens et les mécanismes permettant de soutenir et de développer le travail du comité marocain de l'UICN, en vue de contribuer à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des plans d'action et de la stratégie nationale en matière de biodiversité.