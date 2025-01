Maroc: Trois individus interpellés à Meknès et à Benslimane pour trafic de drogue

Rabat — Des éléments de la police judiciaire à la préfecture de police de Meknès et au district provincial de la sûreté à Benslimane ont interpelé, vendredi, trois individus pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le premier prévenu a été interpellé lors d'une opération menée en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Royale dans une zone forestière près de Benslimane, souligne la même source, précisant que les fouilles effectuées ont permis la saisie en sa possession de 1.064 comprimés de type "Ecstasy" et de 2 kg de chira, en plus de deux armes blanches et d'une somme d'argent soupçonnée provenir de cette activité criminelle.

La deuxième opération, menée en coordination avec les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), s'est soldée par l'arrestation des deux autres suspects, immédiatement après leur arrivée à Meknès à bord d'un autocar de transport en commun en provenance d'une ville du nord du Royaume. Les fouilles effectuées ont abouti à la saisie de 900 comprimés de type "Rivotril" qui étaient en leur possession.

Les trois mis en cause ont été soumis à l'enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et interpeller les autres complices dans ces actes criminels.