Sénégal: Des opérations spéciales de confection de pièces d'identité à l'initiative du ministère de l'Intérieur, du 29 au 31 janvier

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a annoncé, samedi, à Dakar, une campagne prévue du mercredi 29 au vendredi 31 janvier, à Dakar, Thiès (ouest) et à Ndame (centre), pour confectionner et délivrer des passeports et des cartes nationale d'identité à ceux qui voudraient en faire la demande.

Ceux qui ne disposant pas de ces pièces d'identité peuvent se les procurer, s'ils se rendent à la porte du Millénaire de Dakar, à la place de France, située dans la ville de Thiès, ou à la sous-préfecture de Ndame, dans la région de Diourbel, aux dates indiquées, a-t-il annoncé.

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de confectionner des passeports et des cartes nationales d'identité durant ces trois jours, dans le but d"'encourager" les populations à participer à la campagne de nettoiement d'endroits publics qu'il organise, a dit Jean Baptiste Tine.

Des opérations de nettoiement ont eu lieu ce samedi, dans les commissariats de police du Point E, des Parcelles Assainies et de Diamaguène Sicap Mbao, dans la région de Dakar, à l'initiative dudit département ministériel.

Le ministère cherche, en menant ces activités, à allier "sécurité publique et hygiène publique", selon Jean Baptiste Tine.

"Nous demandons aux Sénégalais de se mobiliser, de maintenir la cadence et l'engouement qu'ils avaient au début" des campagnes de nettoiement, a dit M. Tine.

L'opération de nettoiement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été menée par anticipation de la prochaine journée mensuelle de nettoiement prévue samedi 1er février.

"Notre cadre de vie conditionne notre sécurité" est le thème choisi pour amener les populations à y participer.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pense que des activités de cette nature permettent de "renforcer la collaboration entre les populations et les forces de l'ordre en vue d'une sécurité plus efficace, plus active et plus dynamique".

"Au lieu d'avoir des bénéficiaires de la sécurité d'un côté, et les acteurs de la sécurité de l'autre, on aura une sécurité collaborative, à laquelle contribuent les citoyens et les forces de l'ordre", a-t-il dit.