Cameroun: Conquête du pouvoir - Que font les partis politiques pour eux-mêmes face à ELECAM ?

Avant de critiquer Elections Cameroon (Elecam) et de réclamer des réformes, les partis politiques doivent se poser une question cruciale : que font-ils pour eux-mêmes pour conquérir le pouvoir ? Denis Emilien Atangana souligne l'importance de l'autonomie et de la mobilisation pour contrer la fraude électorale et renverser la tendance en faveur du parti au pouvoir.

La nécessité d'une liste électorale nationale indépendante

Un parti politique sérieux qui redoute la fraude électorale peut se doter de sa propre liste électorale nationale. Il suffit d'avoir 360 représentants dans les commissions mixtes d'Elecam pour collecter les 360 listes électorales communales. Ensuite, le parti peut procéder à une vérification minutieuse. Cette démarche proactive permettrait de réduire les risques de manipulation et de garantir des élections transparentes.

L'élection présidentielle : un travail de fond

Comme le rappelle Denis Emilien Atangana, l'élection présidentielle n'est pas un jeu d'enfant. Pour prétendre gagner, il faut travailler sur le triangle national, c'est-à-dire mobiliser les électeurs dans toutes les régions du pays. Attendre que tout soit fait par d'autres pour ensuite espérer entrer au Palais d'Etoudi est une stratégie vouée à l'échec. Les partis politiques doivent prendre leurs responsabilités et agir en conséquence.

L'urgence de mobiliser les électeurs

L'urgence actuelle, selon Atangana, est de mobiliser les Camerounais en âge de voter pour qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. L'objectif est d'atteindre une masse critique électorale d'environ 15 millions d'électeurs. Actuellement, le parti au pouvoir compte sur 3 millions d'électeurs pour gagner les élections. Pour inverser la tendance, il faut inscrire 6 millions d'électeurs supplémentaires.

Les débats stériles et l'aveu d'impuissance

Les débats actuels sur les réformes électorales, sans action concrète, relèvent de la paresse et d'un aveu d'impuissance. Plutôt que de se plaindre, les partis politiques doivent se concentrer sur des actions concrètes : mobilisation, sensibilisation et vérification des listes électorales.

Pour conquérir le pouvoir, les partis politiques doivent prendre leur destin en main. La liste électorale nationale et la mobilisation des électeurs sont des étapes cruciales pour contrer la fraude électorale et renverser la domination du parti au pouvoir. Comme le souligne Denis Emilien Atangana, l'action et la détermination sont les clés du succès.