Soudan: Le porte-parole officiel du gouvernement adresse un salut de respect et d'appréciation à toutes les forces, quels que soient leurs noms.

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled al-Eaysir a adressé ses salutations de respect et d'appréciation à toutes les forces, quels que soient leurs noms. Il a déclaré dans un communiqué sur sa page Facebook : « Qu'est-ce que « de beaux moments historiques et des scènes héroïques immortelles, reflétant les plus hautes significations du courage, de la loyauté et de la virilité. »

Il a ajouté que ces hommes sont du calibre de grands héros qui ont orné les pages de l'histoire, quitté les plaisirs de ce monde et accepté les défis les plus difficiles. Ce sont des hommes exceptionnels qui écrivent une histoire glorieuse et donnent les plus merveilleux exemples de sacrifice et persévérance. Chacun d'entre eux porte sur ses épaules une mission plus grande que la sienne, et ils ont choisi de soutenir leur pays et leur peuple en offrant le plus merveilleux des héroïsmes, incarnant les plus hautes significations de la loyauté et du patriotisme.

Al-Eaysir a déclaré que chaque pas qu'ils font est un témoignage vivant de leur loyauté et de leur amour pour le sol de cette grande nation, et chaque goutte de sang qui tombe de leur corps est une confiance sur le cou du peuple et de la nation, qui mérite d'être protégé et ses drapeaux hissés grâce à leurs sacrifices.

Il a adressé un salut de respect et de reconnaissance à toutes les forces, sous leurs différents noms, et à tous ceux qui se tiennent sur les champs de bataille avec héroïsme pour préserver la dignité et la sécurité de la patrie. Il a prié pour les âmes des martyrs, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.\ OSM