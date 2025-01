Maroc: Des débats simulés de l'ONU et de la CIJ animent la 6e édition de l'Alpha Model United Nations

Rabat — Quatre sessions simulant les débats de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de la Cour internationale de justice (CIJ) ont animé la deuxième journée de la 6e édition de l'Alpha Model United Nations (AMUN), organisée samedi à l'Université Internationale de Rabat (UIR), offrant aux participants une immersion unique dans le monde de la diplomatie et des négociations internationales.

Les participants, lycéens, collégiens et étudiants universitaires, répartis en dix comités, ont eu l'occasion, au cours de ces sessions, de débattre dans trois langues (arabe, français et anglais) de divers sujets relatifs à la géopolitique et aux relations internationales, tels que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, la sécurité alimentaire et la protection des enfants dans les zones de conflit, ainsi que de simuler des situations de crise.

Dans une déclaration à la MAP, le président du comité d'organisation et étudiant en deuxième année de sciences politiques, Mohamed Ayoub Lamini, a souligné que plusieurs sujets liés à des thématiques contemporaines mondiales sont à l'ordre du jour, notant que des résolutions seront présentées à la fin de cette journée, l'objectif étant de développer les soft skills des participants ainsi que leurs capacités de communication et de débat.

De son côté, Mehdi Aboulfadil, élève en deuxième année d'économie et responsable du sponsoring et des partenariats au sein du groupe pédagogique AMUN Kénitra, a indiqué que des "délégués passionnés" débattront durant cette journée de nombreux sujets, en mettant de côté leur identité personnelle pour représenter un quelconque pays avec impartialité.

Et d'ajouter que ce rôle qu'ils incarneront, les aidera à concrétiser leurs aspirations à devenir de futurs diplomates et politiciens, assurant que "cet événement est le fruit d'un travail acharné de la part du staff, du bureau et de l'administration du groupe pédagogique Alpha."

Pour sa part, Fatima Zahra Mabchour, chair française de l'AMUN, a affirmé que cet événement permettra aux lycéens de surmonter leurs appréhensions liées à la prise de parole en public, à l'éloquence et au stress, tout en abordant des questions politiques.

Mohamed Amine El Baji, délégué de l'AMUN, a, quant à lui, souligné que cette deuxième journée sera marquée par l'organisation de plusieurs débats "très utiles", indiquant que la première journée a été également enrichissante, notamment grâce à la présence du représentant de l'Union européenne avec qui les étudiants ont échangé autour de divers sujets.

Le coup d'envoi de l'Alpha Model United Nations 2025 a été donné vendredi. Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et le centre d'information des Nations Unies (CINU), cet évènement, qui se poursuit jusqu'au 26 janvier, est une simulation hautement réaliste qui reproduit les débats et les négociations qui se déroulent au sein des Nations Unie.