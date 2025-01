Ile Maurice: L'eau, c'est la vie - Dipi komie banane lepep reklam dilo

Ale vini mem zafer. Comme toutes les années précédentes, nous revoilà en période de sécheresse. Nos réservoirs ne sont même pas remplis à 50 %. Les coupures ont déjà démarré. Combien d'eau aura coulé sous les ponts depuis que la population d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui subit les conséquences de l'inconséquence ? Qui en est responsable ?

Pas un gouvernement, mais tous, qui ont été à la tête du pays, ont négligé l'essentiel au profit parfois du superflu. Nous disposons de cinq réservoirs. Comble de l'ironie, chaque année, nous prions pour qu'un cyclone ne passe pas trop loin afin de remplir nos réservoirs. Un mal pour un bien ?

Paroles, paroles...

Depuis des décennies, Lepep entend la même rengaine. Des millions sont affectés au changement des tuyaux vétustes, pourris, percés responsables de 62 % des pertes d'eau. Combien de temps cela mettra-t-il pour que l'on change une bonne fois pour toutes ces foutus tuyaux.

Autre rengaine : il faudrait récupérer l'eau de pluie alors que la CWA ne capte que... 9 % de cette eau. Cent millions de mètres cubes d'eau s'en vont à la mer. On avait envisagé la possibilité d'installer des bassins qui auraient récupéré ces millions, fort utiles en cas de pénurie. Pendant qu'on change les tuyaux ad vitam aeternam, on a recours aux nappes phréatiques elles-mêmes asséchées et à l'eau des rivières. Voilà ce qu'il en est dans notre île paradisiaque et modernisée. L'eau s'est fait la... mall !

Normalement, nous n'aurions pas dû manquer d'eau. Nous profitons d'une situation privilégiée avec 170 litres d'eau par habitant. Tous les gouvernements ont gelé le prix de l'eau pour que toute la population puisse en profiter. Nous ne pouvons que déduire qu'il y a une mauvaise gestion de ces eaux de pluie. Les gestionnaires passent et l'eau... trépasse.

La déforestation est nuisible à la pluviométrie parce que ce sont les forêts qui attirent les nuages. Pendant des années, on a blablaté sur le dessalement de l'eau de mer, pratique malgré son coût, par certains grands hôtels. Où en est-on ? Des eaux usées auraient dû être recyclées et réutilisées pour l'agriculture. Or, Maurice rejette 80 % de ces eaux usées à la mer poubelle. Pas la peine de disserter longtemps sur l'utilité de l'eau pour vivre. N'oublions pas les industries du textile gloutonnes en eau. Mais voici venue la meilleure.

Kol fit?

Le nouveau ministre des Services publics a voulu faire un constat de visu au réservoir de Cluny destiné à alléger le fardeau de ceux qui ne peuvent compter que sur les camionsciternes. Ces derniers parcourent certains endroits pour y apporter tout simplement la vie. Vous devinez de quel type de Lepep il s'agit. Badaboum ! Le réservoir de Cluny serait un panier percé. Encore une... fuite de tenders ? Il n'est pas utilisable malgré des dépenses de Rs 45 millions. Nous avons jeté l'eau du bain et le bébé avec. The land of rainbows, shooting stars, but no waterfalls.

Ça rappelle les drains qu'on restaure mollo mollo malgré le budget alloué. Seuls deux sur cinquante peuvent fonctionner normalement. La situation est claire comme de l'eau de roche. Pas une goutte d'eau pour faire déborder le vase. Et... la vase dans la mer, ça n'est pas trop polluant ?

Un médicament

Un aspect qui n'est pas souvent abordé. La médecine recommande en général de boire un grand verre d'eau au réveil pour améliorer notre santé au quotidien. Ça équilibre notre organisme et évacuerait même certaines toxines.

Notre corps est d'ailleurs constitué de 60 % d'eau. L'eau servirait aussi à régler la température du corps. Nous avons l'habitude d'avaler un verre d'eau après un repas. C'est tout le contraire qu'il faudrait faire si on veut à la longue perdre un peu de poids. Elle ferait aussi baisser la glycémie si on ingurgite suffisamment d'eau tous les jours.

On a d'ailleurs constaté que nous ne buvons pas assez d'eau. Elle serait aussi efficace dans les cas de calculs rénaux. Elle les empêcherait même de récidiver. Deux précautions à prendre. La première concerne les infections urinaires chez les femmes ménopausées. La deuxième relève d'une fausse croyance que l'eau diminuerait les maux de tête.

Par ailleurs, il faudrait suivre des conseils pratiques. Ne pas trop arroser le jardin ou laver la voiture. Faire installer des robinets à débit réduit. Faire tremper poêles et casseroles avant de les laver. Ne démarrer le lave-vaisselle, si l'on en possède un, que lorsqu'il est plein. Rincer fruits et légumes dans un évier ou récipient rempli à moitié et éviter de laisser couler l'eau. Mettre dans la chasse d'eau une bouteille en plastique remplie d'eau ou une moitié de bloc en ciment, ce qui économiserait l'eau à chaque fois que l'on tire la chasse d'eau.

Par une telle chaleur, une bonne douche est vivifiante, mais elle ne doit pas durer trop longtemps. Quant aux privilégiés des baignoires, il faudrait qu'ils s'abstiennent en cette période de pénurie. Pas la peine de rajouter de l'eau à son whisky ou des glaçons, buvez... cul sec !

Dilo lor bred sonz?