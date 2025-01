Ile Maurice: La police n'utilise pas tous les moyens légaux à sa disposition pour démasquer les commanditaires de drogue

Les autorités n'utilisent pas tous les moyens que leur confère la Dangerous Drugs Act de l'an 2000 pour surveiller et arrêter les commanditaires des importations de drogue. C'est l'opinion de Me Rashid Amine, le Directeur des poursuites publiques (DPP), qui était interrogé par la presse dans le cadre de la conférence intitulée «Enchancing the legal finish of maritime crime in the Indian ocean», forum qui a pour but de permettre aux délégués d'autres pays de partager leurs connaissances et d'échanger sur les délits et crimes maritimes.

Selon le DPP, à Maurice, le délit maritime principal est surtout l'importation de la drogue par la mer. «C'est un souci majeur pour les autorités. Je l'ai déjà dit et je le répète, on ne fait pas assez.» Il a précisé que la Dangerous Drugs Actde l'an 2000 permet aux policiers de ne pas faire des interceptions afin d'effectuer des surveillances et remonter jusqu'aux commanditaires de drogue.

Chose jamais réussie à Maurice jusqu'ici. Tout comme les policiers sont autorisés à faire de l'écoute téléphonique de trafiquants présumés après avoir obtenu un ordre d'un juge. «J'ignore si une telle demande a été faite dans le cadre du trafic de drogue. Je crois que si l'on veut combattre le trafic de drogue et avancer, on doit utiliser ces moyens à notre disposition et si on ne les a pas, il faut trouver la solution. On ne va jamais pouvoir gagner le combat contre le trafic de drogue si on ne met pas la main sur les commanditaires.»

Appelé à évoquer les rapports entre lui et le nouveau commissaire de police, Me Amine a déclaré que les relations entre eux sont «très bonnes». Il dit avoir rencontré le nouveau CP en décembre dernier et ils ont discuté de tous les problèmes liés à la criminalité. «Cela marche très bien et on travaille déjà sur des dossiers très importants. Cela a toujours été le cas, sauf au cours des deux dernières années. »