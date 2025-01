Ile Maurice: Réformes de la police - Vers une modernisation et un renouveau de la sécurité publique

Le gouvernement annonce une série de réformes pour restaurer la confiance dans la police et renforcer la sécurité publique. Parmi les mesures clés figurent la modernisation des forces de l'ordre, la création d'unités spécialisées pour les personnes âgées, la lutte contre le trafic de drogue, ainsi que l'introduction d'un passeport biométrique.

Pour garantir une application efficace de la loi et de l'ordre, assurer la sécurité publique, prévenir la criminalité, répondre aux situations d'urgence et soutenir les victimes, le gouvernement prévoit de restructurer et moderniser le rôle de la police ainsi que celui du National Security Service. La mise en place de la police communautaire et des programmes de surveillance de quartier permettra de rapprocher les forces de l'ordre des citoyens et de renforcer la confiance.

Le gouvernement annonce également la création d'unités spécialisées pour la protection et la sécurité des personnes âgées. Un projet législatif, le Police and Criminal Evidence Bill, sera introduit pour renforcer le cadre juridique. Des efforts seront également déployés pour moderniser les infrastructures existantes, comprenant la rénovation des postes de police et des centres de détention, la création d'un centre de détention pour mineurs adapté aux enfants, ainsi que l'établissement d'une Police Training Academy.

La lutte contre le trafic et la consommation de drogue sera une priorité majeure. Des ressources supplémentaires seront allouées à la police afin d'augmenter sa capacité à traiter plus efficacement ces problématiques.

Introduction du passeport biométrique

Dans le cadre de ces réformes pour renforcer la sécurité et la justice, le gouvernement introduira un passeport biométrique avec un mécanisme avancé de cryptage et de protection contre les falsifications, afin de moderniser les outils d'identification et garantir une sécurité accrue.

Des opportunités d'apprentissage continu seront offertes aux forces de l'ordre dans des domaines tels que les Police Studies et les technologies de l'information et de la communication (TIC). Pour redynamiser la police, les recrutements et promotions seront désormais basés sur la méritocratie, le travail acharné et les performances. Un plan de carrière révisé et structuré sera également proposé à tous les policiers pour garantir une progression équitable.