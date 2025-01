Ile Maurice: Gestion des ressources en eau - Le pays face à l'urgence climatique

La crise climatique, amplificatrice de nombreuses menaces, bouleverse profondément le cycle de l'eau. À Maurice, ce défi est aggravé par une gestion inefficace des ressources hydriques. Face à cette situation critique, le gouvernement se mobilise pour mettre en oeuvre les réformes nécessaires.

Il prévoit une révision de la politique nationale de l'eau et du plan national de gestion intégrée des ressources en eau. «Actuellement, la gestion de l'eau repose sur quatre institutions distinctes, mais leur manque de coordination limite leur efficacité.

Une refonte de cette gouvernance est donc essentielle pour garantir une gestion optimale et durable des ressources hydriques», a déclaré le président de la République, Dharam Gokhool. Une attention particulière sera accordée à Rodrigues, où des efforts visent à moderniser le réseau de distribution et les systèmes de stockage. Ces initiatives répondent aux besoins spécifiques de l'île en matière d'approvisionnement en eau potable.

Dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens, le gouvernement entend investir dans la mobilisation, le traitement et la distribution de l'eau. Des actions ciblées, telles que le remplacement des tuyaux défectueux et la détection des fuites, sont prévues. Ces efforts visent également à soutenir le développement agricole et industriel, secteurs clés de l'économie mauricienne. La pollution marine, exacerbée par les rejets d'eaux usées insuffisamment traitées, constitue une préoccupation majeure.

De plus, de nombreuses localités privées de systèmes d'assainissement adéquats sont vulnérables aux inondations et à des conditions sanitaires précaires. «Pour y remédier, le gouvernement prévoit d'investir dans des infrastructures modernes et de réviser le plan directeur d'assainissement de 2012. Cette nouvelle approche intégrée associera gestion de l'eau et assainissement, tout en prenant en compte l'Évaluation stratégique environnementale et sociale (SESIA). L'objectif est d'étendre le réseau d'assainissement aux régions les plus vulnérables.»

En adoptant ces mesures, Maurice aspire à relever les défis climatiques tout en préservant l'environnement et la santé publique. Avec une gouvernance renforcée et des investissements stratégiques, le pays s'engage résolument vers une gestion durable et équitable de ses ressources en eau.