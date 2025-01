Afrique de l'Est: L'accord entre l'Éthiopie et la Somalie consolide les liens régionaux - IGAD.

<strong>Addis Abeba, le — L'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est (IGAD), a salué le fait que le récent accord entre l'Éthiopie et la Somalie est crucial pour forger des liens globaux entre les pays de la région.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le commandant Abebe Muluneh, chef de la division Paix et sécurité de l'IGAD, a souligné que l'accord renforce les relations globales entre les pays de la région.

Le commandant a rappelé que l'accord d'Ankara entre l'Éthiopie et la Somalie est considéré comme un catalyseur pour une coopération régionale plus forte dans la Corne de l'Afrique et qu'à la suite de l'accord, de hauts dirigeants des deux pays ont entrepris des visites pour renforcer leur coopération bilatérale.

Il a également dévoilé que l'accord présente des avantages importants pour la région avec un impact positif sur les relations économiques et politiques.

Le commandant a également expliqué que l'accord renforcerait la collaboration économique et politique, notamment par le biais d'un dialogue pacifique entre les deux nations, et que cet accord de rétablissement des relations diplomatiques et de dialogue continu a contribué à résoudre les différends antérieurs entre les deux pays.

Il a souligné l'importance de la paix pour le développement de la région, exhortant les pays de la région à collaborer pour assurer la stabilité et la sécurité.

Abebe a également souligné que les relations mutuelles devraient être fondées sur la confiance, le bénéfice et l'objectif commun de la stabilité interne et a exhorté les pays de la région à prévenir les interférences extérieures et à se concentrer sur les questions internes, sachant que cela contribuera à l'harmonie régionale.

Il a également exhorté l'Éthiopie et ses pays voisins à réduire davantage les interférences étrangères, en assumant la responsabilité de leur importance géopolitique et stratégique.