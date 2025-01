Guinée: Crise sociopolitique - 'Ce n'est que l'écoute et l'esprit d'équipe qui peuvent nous rapprocher de la vérité', selon D. Sékou Koureissy Condé

Le président du parti Alliance pour le Renouveau National (ARENA), Docteur Sékou Koureissy Condé a animé ce vendredi 24 janvier 2025 une conférence débat sous le thème << Quel est le rôle du dialogue pour une transition apaisée ?>>.

Ce médiateur de la République a tout d'abord rappelé le démarrage de leurs activités qui s'inscrivent dans le sens de la facilitation de la médiation.

<< Nous nous avons engagé depuis le 09 janvier dernier une démarche dans le sens de la facilitation de la médiation. Et nous sommes heureux de vous dire encore une fois que tous les jours qui passent, le nombre de personnalités, de bonnes volontés s'accroissent qui veulent bien nous accompagner dans la démarche de facilitation pour l'apaisement en vue d'une transition apaisée et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Lorsque nous nous adressons aux uns et aux autres, nous disons ceci: premièrement, la non violence sous quelque forme que ce soit, de quelque côté que ça soit, et la communication de la non violence. Pas d'épreuves de force, pas de provocation >>, a-t-il affirmé.

Il poursuit en indiquant qu'il faudrait que les guinéens viennent autour de la table, sans poser des conditions au préalable.

<< Deuxièmement, qu'on ne nous dise pas il faut que tel ne soit plus président pour qu'on parle, qu'on ne nous dise pas il faut que celui-ci sort de la prison avant qu'on parle. Mais qu'on nous permettent de parler de toutes les questions sans hésitation. S'engager dans la médiation, il y a un minimum de risque, parce qu'il y a un inconnu derrière, mais l'acteur concerné peut montrer sa bonne foie et sa bonne volonté. Nous sommes tous des médiateurs, et je souhaite qu'il y en ait plus encore pour que les guinéennes et les guinéens sachent que c'est le dialogue qui va nous rapprocher. Ce n'est que l'écoute et l'esprit d'équipe qui peuvent nous rapprocher de la vérité. La vérité finale de la paix >>, a-t-il réitéré.

Il clôt ses propos en rassurant qu'ils aspirent à un dialogue inclusif entre les guinéens.