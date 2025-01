Madagascar: Université publique - Baisse de la qualité de l'enseignement supérieur

La mauvaise qualité de l'enseignement touche l'enseignement supérieur. L'Académie malagasy et la Conférence des présidents et des recteurs d'institutions de l'enseignement supérieur (Copries) ont récemment soulevé la baisse de la qualité de l'enseignement dans les universités. "La gabegie dans la délivrance des diplômes de Doctorat et de l'Habilitation à diriger des recherches (HDR) en témoigne", note un ancien recteur d'université, hier.

De nombreux facteurs ont contribué à cette dégradation. «La plupart des étudiants qui arrivent à l'université ont déjà un faible niveau. Puis, il y a très peu d'enseignants recrutés. La suppression du volet formation des enseignants accentue le problème. Même s'ils ont des compétences, ils ne disposent pas d'une capacité pédagogique», note une source auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, hier, à l'occasion de la Réflexion nationale sur la qualité de l'enseignement supérieur qui s'est tenue à Mantasoa, les 23 et 24 janvier.

Le même problème se pose dans l'enseignement de base, où le manque d'enseignants est comblé par des enseignants communautaires qui n'ont reçu aucune formation.

Malheureux

"C'est malheureux de voir que seuls 10 à 20% des étudiants comprennent ce que vous expliquez. Il faut une refonte totale du système éducatif, depuis la base, car c'est un effet d'entraînement", propose un professeur.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a réuni tous les acteurs de l'enseignement supérieur, à savoir les actuels et anciens présidents d'universités, le collectif des professeurs, des membres du syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur (Seces), pour réfléchir à ce problème et proposer des solutions.

Plusieurs sujets ont été discutés, à cette occasion, comme la gestion au sein des universités et la délimitation des responsabilités de chacun. Les critères scientifiques requis pour l'obtention des diplômes de Doctorat et d'Habilitation à Diriger des Recherches ont été revus, ainsi que l'évaluation des compétences des enseignants dans l'enseignement supérieur.

Cela inclut le respect des valeurs, la conduite, l'éthique et la déontologie. On ne devrait pas négliger non plus l'impact des suspensions fréquentes des cours, dues aux grèves des enseignants, et du passage au système LMD, qui implique que les étudiants fassent plus de travaux de recherche, alors que la plupart d'entre eux n'ont pas été entraînés à être autodidactes, et que d'autres n'ont pas les moyens de faire des recherches.