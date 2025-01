Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 janvier 2025

Restitution des biens culturels : « Entre la France et le Bénin, le processus est loin d’être achevé »

Le diplomate béninois Angelo Dan a été au cœur des discussions entre Paris et Cotonou. Il se félicite qu’un tabou ait été levé, pour permettre aux Africains de se réapproprier un patrimoine dispersé à travers le monde à l’époque coloniale.

Successivement conseiller politique puis chef de mission adjoint avec rang d’ambassadeur à Paris, Angelo Dan a été en charge de suivre les négociations qui ont eu lieu entre Cotonou et Paris, de 2017 à 2022, lesquelles ont abouti à la restitution en novembre 2021, de 26 trésors royaux emportés lors de la conquête de coloniale.

C’est en août 2016 que le Bénin en avait fait la demande officielle à la France. La requête formulée à l’ancienne puissance coloniale avait produit une onde de choc et engendré un mouvement inédit de restitutions entre l’Europe – détentrice d’un nombre important d’artefacts du patrimoine africain – et ses anciennes colonies. (Source Jeune Afrique)

CAN 2025 : plusieurs légendes africaines assisteront à la cérémonie de tirage au sort (CAF)

L'Egyptien Essam El Hadary, le Camerounais Patrick Mboma, le Tunisien Aymen Mathlouthi, le Malien Momo Sissoko et l'Ivoirien Gervinho vont assister à ce grand évènement sportif.

Selon la CAF, ces légendes, véritables ambassadeurs de leurs nations et du football africain dans son ensemble, apporteront une aura particulière au tirage au sort de la CAN.

"L'histoire riche de la CAN s'est construite grâce à des performances mémorables et des exploits d'exception. Les légendes présentes ont marqué cette compétition de leur empreinte", souligne l'instance dirigeante du foot africain. (Source Algérie Presse Service)

239 ans du Traité de paix et d'amitié Maroc-USA : une alliance historique et un partenariat stratégique

Depuis plus de deux siècles, les relations entre le Maroc et les États-Unis incarnent une alliance exceptionnelle, marquée par le « Traité de paix et d’amitié maroco-américain », signé le 25 janvier en 1786. Ce traité, qui demeure l’un des plus anciens accords bilatéraux encore en vigueur, constitue le socle d’une coopération politique, économique et stratégique qui n’a cessé de s’intensifier.

En décembre 2020, un tournant historique s’est opéré avec la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, une décision stratégique dont les ramifications se poursuivent, notamment avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025. (Source Hespress)

RDC : intensification des combats autour de la ville de Goma

Trois casques bleus sud-africains ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combats se sont intensifiés samedi entre l'armée congolaise et les combattants du M23 soutenus par le Rwanda a annoncé un parti politique.

Les combats font rage dans la région malgré les appels de la communauté internationale demandant au M23 de stopper son avancée sur Goma, la ville clé de l'est du pays qui abrite plus d'un million de personnes.

Face au risque de détérioration rapide de la situation sécuritaire, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France exhortent leurs ressortissants à quitter Goma. Ils appellent à un départ immédiat avant la fermeture des aéroports et des frontières. (Source euronews)

Côte d’Ivoire – Affaire décès de Dj Léo : la rumeur démentie par son manager

En Côte d’Ivoire, la rumeur du décès du chanteur Dj Léo a circulé sur les réseaux sociaux. Son manager a rapidement démenti l’information, assurant que l’artiste va bien.

Le vendredi soir, une rumeur inquiétante a circulé sur les réseaux sociaux, annonçant le décès de l’artiste Dj Léo. La nouvelle a rapidement gagné en popularité, semant le doute et l’inquiétude parmi ses fans. Cependant, après avoir contacté son manager, Linfodrome a pu obtenir une précision. (Source beninwebtv)

Tchad: le président Mahamat Deby convoque un congrès du MPS

Au Tchad, le MPS - le parti de l’ex-président tchadien Idriss Deby et aujourd’hui principal soutien de son fils et successeur Mahamat Idriss Deby - sera réuni en congrès le 29 janvier. Après sa large victoire aux élections législatives du 29 décembre, victoire contestée par l'opposition dont une partie avait boycotté le scrutin, le Mouvement Patriotique du Salut souhaite s’atteler à la « refondation du Tchad ».

Le fait que le Congrès ait été convoqué par le président d’honneur du parti – le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby – pose problème, selon l’opposition. (Source RFI)

Au Niger, des réfugiés expulsés d’Algérie se sentent abandonnés et manifestent

A Agadez, dans le nord désertique du Niger, des centaines de réfugiés originaires d’Afrique subsaharienne dénoncent leurs conditions de vie « catastrophiques » et réclament leur relocalisation vers d’autres pays.

Depuis plus de quatre mois, des réfugiés et demandeurs d’asile se réunissent tous les jours devant les bureaux de l’agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), dans le centre humanitaire d’Agadez, dans le nord du Niger, pour réclamer leur relocalisation vers d’autres pays.

Sur des photos transmises par l’un des manifestants au Monde, on voit des hommes, femmes et enfants, debout, au milieu d’un paysage désertique, tenir des écriteaux sur lesquels on peut lire des appels à l’aide : « Nous ne sommes pas seulement des réfugiés ! Nous sommes aussi des êtres humains qui rêvent d’une vie décente ! Nous ne voulons pas rester ici ». (Source Lemonde Afrique)

Cameroun : l'huile usagée comme énergie pour la cuisson

À Douala, la capitale économique du Cameroun, une transformation progressive des méthodes de cuisine est en cours. De plus en plus de ménages abandonnent leurs poêles à charbon au profit d'appareils fonctionnant à l'huile recyclée.

Développé par l'ingénieur camerounais Eric Tankeu, ce système innovant utilise de l'huile de vidange provenant de véhicules, tout en intégrant l'énergie solaire.

Cette initiative répond à des problèmes de santé publique majeurs. De nombreuses femmes souffrent de maladies pulmonaires dues à l'inhalation de gaz toxiques tels que le monoxyde et le dioxyde de carbone, émis par la combustion du bois. Ce phénomène n'est pas isolé au Cameroun ; il touche presque toutes les régions d'Afrique où le bois de chauffage est courant. (Source africanews)

Togo : 89 candidatures retenues pour les sénatoriales

Ce n’est plus qu’une question de jour au Togo avant la mise en œuvre effective de la nouvelle Constitution. Le pays se prépare à la tenue des élections sénatoriales, les premières du genre. Reportées sur demande de plusieurs partis politiques pour prolonger les dépôts de candidatures, elles se tiendront le 15 février. La liste définitive des candidatures a été publiée le 20 janvier par la cour constitutionnelle, qui l’a ensuite transmise à la CENI.

Les premières élections sénatoriales se tiendront le 15 février au Togo. Une étape clé dans le passage d’un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire prévu par la 5ème République adoptée en avril 2024. La liste des 89 aspirants à la fonction de sénateurs a été publiée le 20 janvier par la Cour constitutionnelle. 41 d’entre eux seront élus au suffrage indirect par les représentants locaux et régionaux. Les 20 restants seront nommés par le chef de l’Etat, pour constituer le Sénat composé de 61 membres. (Source Africa 24)

Gabon : Fitch Ratings abaisse la note souveraine à «CCC»

L’agence de notation Fitch Ratings a annoncé, le 24 janvier 2025, la dégradation de la note souveraine du Gabon, la faisant passer de « CCC+ » à « CCC ». Une décision qui reflète les tensions financières croissantes et les difficultés budgétaires du pays. Ce déclassement s’inscrit dans un contexte d’accumulation d’arriérés envers les créanciers et de contraintes d’accès aux marchés financiers régionaux.

Mark Alexandre Doumba, récemment nommé ministre de l’Économie et des Participations, hérite ainsi d’une situation économique critique qui teste d’emblée ses capacités à stabiliser les finances publiques et à restaurer la confiance des investisseurs. (Source GabonMediaTime)