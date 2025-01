Tunisie: 10e édition des Journées Musicales de Carthage - Plus vite que la musique

Elles s'achèvent... pour cette année seulement ! Les JMC se sont imposées comme un rendez-vous incontournable pour les musiciens, artistes, artisans venus de la région Mena, de l'Afrique et des régions méditerranéennes. Tout un écosystème musical a répondu présent du 18 au 24 janvier 2025 à Tunis pour le plus grand bonheur des mélomanes tunisiens. Les Journées se sont terminées en beauté avec «Chakâm», un trio féminin distingué.

C'est un événement qui rassemble professionnels du secteur, talents émergents et passionnés mais pas que... Les JMC Market occupent tout un espace dans le Hall de la Cité de la culture, prêt à engluer les visiteurs dans un univers musical alternatif, modernisé et revisité. Le marché, c'est le portail occupé par les artisans, depuis le commencement du festival. Une allée achalandée par leurs stands met en valeur des créations et des objets vintages qui ravissent petits et grands : habits, bijoux, objets rares, décoration...

Elles sont uniques et séduisent. Le brouhaha et les rires des festivaliers se sont entendre à quelques pas, dans les quatre cabines bleues, marquées «VR » ou l'instant musique vécu en 360°, grâce à un casque, qui plonge l'utilisateur dans une expérience auditive et visuelle inédite. Les essais se font gratuitement et permettent une visite déambulatoire à l'avenue Habib Bourguiba, à la médina ou encore dans une oasis, ou dans des décors dépaysants. Deux arrêts qui n'ont cessé d'attirer curiosité et intérêt pendant toute la semaine.