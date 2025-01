Ile Maurice: Elpassii met en avant les clips de «nu la vi»

L'année dernière, le chanteur Elpassii a sorti l'Extended Play (EP) «Nou La Vi». Et cette fois, il compte graduellement présenter au public les vidéoclips de tous les titres y figurant. L'EP contient cinq titres, soit le titre éponyme «Nu La Vi», «To get mwa mo get twa» featuring Double K, «La mizik» et deux versions de «Difé dan Cann», soit une version solo et une autre avec le chanteur réunionnais Toulou.

«À la fin de l'année dernière, j'ai sorti le clip de 'Difé dan cann'. Et là, j'ai l'intention de lancer, petit à petit, les autres clips de l'EP», explique-t-il. S'il compte faire des vidéo-clips de tous les titres de l'EP c'est, nous dit-il, une stratégie. «Les temps ont changé. Les albums coûtent cher à produire et ne se vendent plus comme autrefois. Donc, on se tourne vers les EP, qui permettent de nous faire connaître et faire connaître notre musique.

Dans le passé, j'ai fait des EP et j'ai réalisé que seul le morceau dont j'avais fait le vidéo-clip avait eu le plus de succès. Il en va de même pour 'Nu La Vi'. Seul 'Difé dans Cann', dont j'avais lancé le clip vers la mi-novembre, est passé le plus souvent sur les ondes des radios. J'ai donc décidé de changer la donne et de faire des vidéo-clips avec tous les titres de mon dernier EP», explique le chanteur.

La preuve, explique-t-il, que sa théorie est plausible c'est que le titre «Difé dan Cann» a eu de bons retours. «Je suis satisfait. Le clip de 'Difé dans Cann' s'est classé dixième au concours Disque de l'année 2024 d'une des radios privées», explique le chanteur, qui ajoute «de nos jours, il est important de faire des vidéo-clips. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux et si le titre s'accompagne d'un visuel, il est définitivement plus attirant.»

Elpassii invite donc ses fans à visionner son prochain vidéo-clip, qui sortira le 31 janvier. «Le prochain clip sera 'Nu La Vi'. Le tournage a déjà eu lieu. Cela s'est fait au Jardin de Curepipe et à l'église Ste Hélène à Curepipe. 'Nu la Vi' est un titre intime car il parle de ma vie. C'est la suite de 'Separation' et 'Sarm Royal', qui ont aussi trait à ma vie. J'ai déjà commencé à travailler sur le troisième clip également. Celui-ci sera dédié au titre 'La mizik'. Maintenant, je suis à la recherche d'un parrain, qui voudrait bien m'aider à le terminer. Je suis en négociation», explique-t-il. Pour «Difé dan Cann» et «Nu La Vi», le chanteur avait pu trouver des sponsors. Il espère que ses efforts seront récompensés et que le public continuera à le soutenir.