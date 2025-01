Soudan: Le ministère des Affaires étrangères publie un communiqué sur le massacre perpétré à l'hôpital saoudien d'El Fasher

Port Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a publié samedi un communiqué dans lequel il confirme que la perpétration du massacre d'aujourd'hui par la milice terroriste -FSR, qui a cette fois visé des patients de l'hôpital saoudien d'El Fasher, tuant plus de 70 civils soignés, dont la plupart étaient des femmes et enfants, est dû au fait que les milices n'ont pas peur d'être punies et est l'un des résultats du laxisme international envers les milices et leurs sponsors.

Le Conseil de sécurité n'a pas été en mesure de donner suite à la mise en oeuvre de sa résolution 2736 (2024) et d'obliger les milices à mettre en oeuvre la Déclaration de Djeddah de mai 2023, exigeant les institutions de légitimité et de justice internationales tiennent les sponsors de la milice pour responsables, car ils sont des partenaires à part entière de la milice dans son terrorisme et ses crimes. / OSM