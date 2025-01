Afrique: Le ministère des Affaires étrangères fournit des informations aux missions diplomatiques et aux organisations internationales accréditées au Soudan

Port Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a présenté ce samedi un éclairage devant les missions diplomatiques et les organisations internationales accréditées au Soudan, à laquelle ont participé un certain nombre d'ambassadeurs, de chargés d'affaires, de chefs de missions diplomatiques et de représentants d'organisations internationales.

L'ambassadeur Hussein Al-Amin Al-Fadil, sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères, a évoqué les grandes victoires remportées par les forces armées soudanaises et les forces qui les soutiennent sur tous les fronts de bataille.

Il a adressé ses félicitations aux dirigeants et au peuple soudanais pour ces victoires.

Concernant les sanctions américaines imposées contre le président du Conseil Souverain de Transition, le sous-secrétaire a déclaré qu'elles venaient à ce moment-là pour dissimuler les énormes pertes subies par la milice rebelle Forces de Soutien Rapide - FSR et comme une continuation de la politique de la communauté internationale qui vise à assimilent les forces armées légitimes à une milice rebelle, soulignant le rejet de ces mesures par le Soudan.

M.Al-Amin a expliqué qu'il y avait de nombreuses attaques, dont l'ambassade soudanaise n'a pas été épargnée, en plus des attaques contre des citoyens soudanais au Soudan du Sud, qui ont poussé le gouvernement à organiser des vols pour ceux qui souhaitent rentrer. Il a appelé les autorités du pays à assurer la protection des Soudanais résidant sur son territoire ainsi que de l'ambassade du Soudan et de ses membres, conformément au droit international.

Le sous-secrétaire a donné aux ambassadeurs un éclairage sur la tournée entreprise par le président du Conseil de souveraineté en Afrique de l'Ouest, qui a inclus le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone, la Guinée Bissau et la Mauritanie, qui a atteint son objectif en fournissant les faits sur le FSR aux chefs d'État inclus dans la visite, en plus de discuter des perspectives de coopération bilatérale avec ces pays.

D'autre part, M. l'ambassadeur Anas Al-Tayeb Al-Jailani, directeur général de la coopération internationale, a donné des éclaircissements sur l'évolution des relations avec l'État du Soudan du Sud et a souligné l'attachement du gouvernement soudanais aux relations de bon voisinage malgré la participation de nombreux citoyens sud-soudanais comme mercenaires dans les rangs des milices rebelles, indiquant que le gouvernement soudanais a formé une commission d'enquête de haut niveau sur les événements survenus dans l'État d'Al-Gezira.

Il a également fourni une explication des décisions unilatérales prises par l'État du Sud. Le Soudan s'inquiète de la région d'Abyei, ce qui suscite l'inquiétude du gouvernement. Les Soudanais et la Force intérimaire des Nations Unies à Abyei (FISNUA), et les mesures unilatérales constituent une violation flagrante de l'Accord du 20 juin 2011 sur les arrangements administratifs et de sécurité et des résolutions.

L'Ambassadeur Omar Al-Amin Abdallah, directeur du Département de la paix et des affaires humanitaires a fourni une explication plus détaillée de l'évolution de la situation humanitaire, provoquée par le fait que les milices rebelles ont délibérément entravé l'arrivée de l'aide humanitaire, soulignant les efforts et les installations considérables fournis par le gouvernement soudanais, notamment l'ouverture de points de passage et d'aéroports pour acheminer l'aide même dans les zones sous l'égide du Mouvement populaire du Nord , en raison de la conviction du gouvernement soudanais dans son rôle envers ses citoyens./ OSM