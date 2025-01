Ethiopie: Les programmes transformateurs de l'Academie de leadership sont fondamentaux pour le développement du leadership africain - Chef de mission chinois auprès de l'UA.

<strong>Addis Abeba, le — Les programmes transformateurs mis en oeuvre par l'Académie africaine de l'excellence de Leadership (AFLEX) serviront de base au développement du leadership en Afrique, a déclaré le chef de mission de la Chine auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Hu Changchun.

Une délégation de diplomates chinois auprès de l'Union africaine dirigée par l'ambassadeur Hu Changchun a visité l'African Leadership Academy vendredi.

Par ailleurs, le chef de la mission s'est également entretenu avec le président de l'African Leadership Academy, Zadig Abraha, sur les domaines de coopération visant à transformer l'académie en matière d'infrastructures, de développement des ressources humaines et de partage d'expériences.

L'ambassadeur a souligné l'importance des programmes de l'académie dans la construction d'un leadership efficace en Afrique exprimant son admiration pour le travail louable accompli par l'académie, soulignant ses initiatives impressionnantes.

Les programmes que l'académie a menés sont essentiels et fondamentaux pour la construction du leadership africain, a-t-il souligné.

L'ambassadeur a souligné la nécessité d'un leadership fort pour représenter la position unique de l'Afrique sur la scène mondiale réaffirmant l'engagement de son pays à travailler main dans la main avec le gouvernement et le peuple éthiopiens pour renforcer la coopération et réaliser la vision et l'aspiration de l'académie.

Le président de l'AFEX, Zadig Abreha, a pour sa part souligné la mission de l'académie de nourrir le leadership national et continental pour symboliser l'unité à travers le continent africain.

L'AFLEX se concentre stratégiquement sur le comblement des lacunes importantes en matière de leadership au sein de la société civile, du monde universitaire, du gouvernement et du secteur privé, en promouvant la collaboration entre les dirigeants africains, a-t-il ajouté, notant que l'académie cherche du soutien et souhaite travailler en collaboration avec la Chine sur trois piliers fondamentaux : le développement du leadership, le développement des infrastructures et l'échange de connaissances.

Zadig a souligné que l'académie aspire à élever le leadership africain à l'échelle internationale en favorisant les partenariats intellectuels.

Soulignant la nécessité de faire évoluer les relations sino-éthiopiennes vers une coopération bilatérale à toute épreuve, Zadig a déclaré que l'académie cherche également à inviter des professeurs chinois à partager leur expertise et à contribuer au paysage éducatif en Afrique.

Grâce à la collaboration entre les nations africaines, l'African Leadership Academy vise à créer un avenir meilleur pour le continent, en mettant en valeur son potentiel de leadership sur la scène mondiale et en renforçant son engagement à avoir un impact transformateur.