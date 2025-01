Afrique: Le ministre des Affaires étrangères entame une visite officielle au Kenya

Le ministre des Affaires étrangères Dr..Ali Yousef a entamé une visite officielle au Kenya, à l'invitation de SE Dr. Musalia Modavadi, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatrié. Les deux ministres ont tenu une session d'entretiens bilatéraux visant à renforcer les relations bilatérales et à explorer les moyens de renforcer la coopération dans divers domaines. Son Excellence, le Ministre des Affaires étrangères, a fait référence aux relations à long terme entre le Soudan et le Kenya et leur soutien aux efforts conjoints de paix et de stabilité régionales.

Les deux ministres ont signé une déclaration finale conjointe dans laquelle ils ont affirmé leur engagement à renforcer les relations bilatérales dans divers secteurs, notamment la diplomatie économique, politique et multilatérale. Les deux parties se sont également engagées à soutenir le dialogue politique et la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Ils se sont engagés à travailler conjointement pour soutenir les initiatives de paix de la région et relever les défis urgents posés par le terrorisme, l'extrémisme et la traite des êtres humains. Les deux parties ont également convenu de poursuivre le dialogue et la coopération par la convocation du comité de consultation politique entre les ministères des deux pays, et les deux parties ont convenu de reprendre les travaux du comité ministériel mixte.

Son Excellence a conclu sa visite avec SE le Président William Roto, au cours de laquelle il a transmis les salutations du Président du Conseil de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son désir de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays

Son Excellence, le Président William Roto, s'est félicité de visiter le Soudan à l'invitation de son frère, le chef du Conseil Souverain de Transition, que le ministre lui a transmis, à condition que sa date soit convenue par voie diplomatique. Le président kenyan a également affirmé son soutien au retour du Soudan à l'Union africaine et à l'IGAD, ainsi qu'un travail conjoint pour renforcer les relations bilatérales dans les domaines politique et économique et la coordination dans les forums internationaux.

Dans un contexte connexe, la mission de Nairobi a organisé un dîner à l'occasion de la visite de Son Excellence le ministre des Affaires étrangères, en présence de membres des missions diplomatiques arabes et européennes accréditées à Nairobi. /OSM