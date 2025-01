Burkina Faso: Le Ministre de l'Economie et des finances dans les Cascades

Le Dr Aboubakar Nacanabo, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective a séjourné dans la région des Cascades ce 24 janvier 2024. Accompagné de Fatoumata Bako, Ministre déléguée en charge du Budget et plusieurs de ses plus proches collaborateurs, le Ministre s'est rendu successivement dans toutes les structures déconcentrées régionales de son département.

Dans toutes ces structures visitées, le Ministre a véhiculé le même message. Le Dr Aboubakar Nacanabo dit avoir effectué le déplacement de Banfora d'une part, pour féliciter de vive voix l'ensemble des acteurs régionaux de son département pour les résultats atteints, et d'autres parts, les encourager à redoubler plus d'ardeur et à davantage être plus résilients pour relever de nouveaux défis.

En effet, de la direction régionale du Budget, en passant par celle de l'Economie et de la planification, la Trésorerie régionale, la direction régionale des Impôts, le Contrôle financier et pour enfin terminer par le Bureau des Douanes, les agents ont tous salué cette visite du Ministre et de la Ministre déléguée qui va les galvaniser à plus de résultats. Ce fut l'occasion pour ces agents de soumettre quelques doléances qui se résument à la ressource humaine et aux moyens de travail.

Badaboué Florent Bazié Gouverneur de la région des Cascades, a rassuré le Ministre et les travailleurs que bon nombre de leurs préoccupations ont déjà été pris en compte au niveau régional. Le Ministre quant à lui a fait la promesse de prendre en charge les autres questions dans la mesure du possible.

