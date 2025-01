Soudan: Le Service de Renseignements Généraux salue le courage du Commandant en Chef et la fermeté du Chef d'Etat-Major

Port-Soudan — Le Service de Renseignements Généraux (SRG) a salué le courage du commandant en chef des forces armées, président du Conseil de souveraineté, le général de corps d'armée Abdel Fattah Al-Burhan, et sa sage direction, la fermeté du chef d'état-major et de ses adjoints, et la fidélité des officiers, sous-officiers et soldats de tous les services qui ont façonné les traits d'un Soudan libre et généreux.

Le SRG a confirmé vendredi dans une déclaration au fier peuple soudanais qu'il restera un soutien et une aide aux forces armées dans la bataille pour la dignité et la libération, avec une détermination inébranlable, une patience sans fin et une confiance inébranlable en Dieu, s'engageant à être en première ligne pour défendre le Soudan, sa sécurité et sa stabilité, jusqu'au dernier nettoyage de la souillure des milices de trahison et de trahison./ OSM