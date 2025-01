Cote d'Ivoire: Tourisme et hôtellerie - L'ambassadeur Benoît Kamena Brown honoré

La diva de la musique africaine, Aïcha Koné et Idriss Chérif, ancien ministre guinéen de la Communication. Voilà un aperçu des hôtes de marque qui ont répondu présent à l'invitation à déjeuner de Benoît Kamena Brown, ambassadeur de la paix et figure emblématique du secteur du tourisme et de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. C'était le 19 janvier, à la Baie des milliardaires, un village touristique situé sur le plan d'eau lagunaire abidjanais.

Lors de ce rendez-vous empreint de convivialité et de reconnaissance mutuelle, Benoît Kamena Brown a fait l'objet d'une attention particulière de la part de ses convives. A travers la remise d'un présent qui a profondément ému l'initiateur du déjeuner.

« C'est un immense honneur de recevoir ici la diva Aïcha Koné qui représentera avec éclat notre continent à l'événement "Liberté en Lumière" organisé à New York, au mois de juin prochain. Mais ma joie est encore plus grande, en raison de la présence de mon frère Idriss Chérif, un homme d'exception. Aujourd'hui, la surprise de recevoir un magnifique boubou offert par Aïcha Koné et transmis par mon frère Idriss a comblé mon coeur. Je rends grâce à Dieu pour ces moments », a-t-il réagi.

Après cette déclaration émue, Idriss Chérif a salué la grandeur de Benoît Brown qu'il considère comme un modèle et un père spirituel. Ce moment de partage a été l'occasion de lui signifier son amitié et son estime pour son parcours exceptionnel dans le tourisme ivoirien.

« Benoît Kamena Brown est une icône. Son travail dans le tourisme et l'hôtellerie a fait rayonner la Côte d'Ivoire bien au-delà de ses frontières. Aux côtés de ma soeur, la diva Aïcha Koné, qui a porté haut notre culture, je suis honoré de partager cet instant. Ces deux personnalités incarnent l'excellence africaine », a-t-il laissé entendre.

Des mots d'admiration auxquels la chanteuse Aïcha Koné a ajouté les siens.

Cette rencontre, au-delà de son aspect festif, a symbolisé l'unité et la reconnaissance de valeurs africaines universelles, tout en mettant en lumière des figures exceptionnelles qui, chacune à leur manière, contribuent au développement et à la promotion de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale.