Sénégal: Tennis de table/13e édition de la coupe de l'ambassade de chine - Ass Malick Kamara au-dessus du lot

La 13e édition de la Coupe de l'ambassadeur de la Chine a vécu au Grand Théâtre. Les pongistes Adama Dramé en dames, et Ass Kamara en messieurs se sont imposés dans la catégorie séniors. Cette compétition, qui faisait son retour après quatre ans de pause, a été marquée par une participation record des pongistes. Un gros motif de satisfaction pour la Fédération sénégalaise de tennis de table qui a engagé un travail de massification de la discipline.

De retour, après une pause de quatre ans, le tournoi de tennis de table de l'ambassade de la République de Chine au Sénégal a vécu le dimanche 19 janvier, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose, à Dakar. 125 pongistes professionnels et amateurs de tennis de table, de toutes catégories confondues se sont mesurés sur les tables de cette 13e édition.

Les pongistes sénégalais, Adama Dramé en dames et Ass Kamara en messieurs sont sortis du lot dans la catégorie simples sénior. « Je suis vraiment content d'avoir remporté cette 13e édition. En finale, j'ai joué contre Abdoul Aziz Seck qui est un bon joueur. Le match a été difficile et serré. Mon expérience m'a aidé et j'ai réussi à gagner. C'était mon objectif de gagner ce tournoi.

Cela fait longtemps que le club de Ouakam n'a pas gagné ce trophée. C'est la 2e fois que je remporte le trophée. Aujourd'hui, mon objectif est de former les jeunes et d'assurer la relève à Ouakam », s'est félicité As Malick Kamara. En double, les duos Abdoulaye Dramé-Pape Matar Lo et celui composé de Jules Faye et Ndèye Fatou Diallo, se sont adjugé le trophée respectivement dans les catégories séniores et juniors.

Une participation record, la massification de la discipline en marche pour la Fédé

Venu présider la manifestation, l'ambassadeur de Chine au Sénégal, Xiao Han, s'est félicité de l'organisation du tournoi. « Ce sport populaire est aussi un moyen culturel et d'échanges et sert à davantage renforcer l'amitié sino-sénégalaise », a assuré le diplomate chinois. Le président de la Fédération sénégalaise de tennis de table, Papa Anthoumane Diagne, quant à lui, s'est réjoui du retour de cette compétition qui figure en bonne place dans l'agenda de la saison des pongistes.

Mais surtout du nombre de participants qui, selon lui, cadre avec le travail de massification de la discipline. Celui-ci est engagé dans les universités sénégalaises en vue de lui donner plus d'envergure. « Nous avons estimé le nombre de participants à plus de 125 répartis dans quatre catégories.

C'est un énorme satisfécit. Je suis satisfait de l'organisation. Notre politique, c'est d'investir au niveau des universités. Nous avons des tables au niveau de l'université de Diamniadio, à l'université de Dakar et même à Bambèye, à Kaffrine. Ce n'est pas très facile mais on se bat », confie-t-il, avant d'annoncer le retour des compétitions au niveau du stade Léopold Senghor dont l'ouverture est imminente.

« C'est notre première compétition mais on ne compte pas s'arrêter là. Il y a la compétition régionale de Dakar que l'on débuter au mois de février. Il y a ensuite le championnat national prévu peut être vers le mois de juin. Sans compter les joutes internationales. D'ici peu, nous comptons retrouver notre « bien » au niveau du stade Léopold Senghor. Cela peut régler nos problèmes », précise le président Diagne.