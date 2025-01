Congo-Brazzaville: 22e édition des prix RJCPEC - Malachie Ngouloubi triplement primé

Le Réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation des citoyens (RJCPEC) a décerné récemment un triple prix à l'éditeur et écrivain congolais, Malachie Ngouloubi, au cours d'une cérémonie organisée à l'Hôtel de ville de Brazzaville.

En sa qualité d'association culturelle reconnue d'utilité publique, le RJCPEC, créé et dirigé depuis plus de seize ans par Rostand Sametone Ondendé Ndassia, a pour objectif de décorer les cadres méritants à titre anthume (de leur vivant) et non posthume, ainsi que de faire leur émulation et leur promotion.

C'est dans ce contexte que choisissant la méritocratie, il a décidé, après une sélection sur l'ensemble du territoire national par les relayeurs sondeurs, de consacrer la triple distinction à Malachie Ngouloubi. Il s'agit des distinctions suivantes : "Meilleure maison d'édition" en sa qualité de promoteur du groupe MCN ; "Meilleur éditeur" ; et "Prix d'excellence en entrepreneuriat, leadership et management". Il a reçu ces prix pour l'ensemble des oeuvres de qualité publiées et leur vulgarisation littéraire, de même que sur la base de son management, son parcours littéraire, son oeuvre et son influence dans la littérature.

Remettant ces distinctions à leur heureux bénéficiaire, le président du RJCPEC, Rostand Sametone Ondendé Ndassia, a dit qu'elles symbolisent la promotion de l'excellence. Selon lui, le monde semble être en deux phases. C'est ainsi que le RJCPEC essaie de faire en sorte que ceux qui sont là, qui travaillent et qui rendent des services, soient récompensés.

« Ces hommes doivent savoir que ce qu'ils font est bel et bien voulu par autrui, parce qu'ils sont des héros dans l'ombre, et il faut bien qu'on les ramène à la surface. Et ces récompenses inciteront d'autres cadres congolais à travailler ardemment, afin qu'ils soient à leur tour honorés aussi », a souligné le président du RJCPEC.

"Charité bien ordonnée commence par soi-même", dit-on. L'écrivain et éditeur Malachie Ngouloubi pense qu'il est plus reconnu à l'échelle internationale que nationale. Aussi a-t-il a toujours milité pour un travail acharné afin de se faire connaître plus au niveau national. Son ardent désir a commencé à se concrétiser lorsqu'au mois de novembre 2024, il avait été primé " Meilleur écrivain" et " Meilleur banquier et financier", par le RJCPEC. Ce double prix lui avait encore donné plus de force et d'énergie afin de décrocher d'autres prix. C'est ce qui a été fait.

Après la réception de ces prix, Malachie Ngouloubi n'a pas caché sa joie. « Grande est ma joie d'être décoré trois fois. Comme le dit la devise des anciens enfants de troupe, "S'élever par l'effort", j'ai fourni des efforts et je continuerai à les fournir. Lorsqu'on fait bien, on travaille durement, on n'est pas surpris d'être apprécié et récompensé. A cet effet, je remercie le RJCPEC d'avoir pensé à nous, et l'ensemble des participants à cette cérémonie », a-t-il indiqué.

Pétri de connaissances, Malachie Ngouloubi est détenteur de plusieurs diplômes d'honneur et de mérite obtenus dans le secteur bancaire et financier en 2024, d'un master recherche en sciences économiques et de gestion, spécialité banque et finance de l'Université de Lisala, en République démocratique du Congo ; d' un diplôme d'expert en banque et microfinance, CEB-CEA ;

d'un master professionnel en management des finances à l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises (ESGAE); d'un master professionnel en gestion et techniques bancaires à l'École africaine de développement. Il est enseignant de banque et finance des universités IGDE, IMB, AUMT, Ispslo... ; et gestionnaire des crédits et des risques au sein d'une institution financière de la place.

Cet homme à plusieurs casquettes est aussi président national (antenne du Congo) des structures culturelles de renommée internationale : sociétés des poètes français, société des auteurs et poètes de la francophonie, association rencontres européennes-Europoésie ; master en lettres, langues et arts, spécialité : éditologie (écriture et éditions des livres) ; éditeur, responsable des éditions MCN ;

promoteur culturel ; participation aux festivals, foires, salons du livre... ; lauréat du prix de poésie ESGAE 2014, prix de la francophonie 2023, Grand prix Plum'Art-Z 2024, prix Guy-Menga 2024, prix du meilleur écrivain 2024. Il a participé à la rédaction d'une dizaine d'ouvrages collectifs dont les deux derniers sont "L'Agora", revue sous la direction de la SPF, Paris, 2022 & 2023 ; "Florilège", revue sous la direction de l'Académie internationale l'École de la Loire, Paris, 2023.